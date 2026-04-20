Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Alex Brandon, Pool)

Kāpēc karš ar Irānu? Tramps beidzot pasaka patiesību

21:47, 20. aprīlis 2026
ASV prezidents Donalds Tramps ir paskaidrojis, kāpēc nolēma uzsākt karadarbību pret Irānu, vienlaikus uzsverot, ka ir gatavs klātienē tikties ar režīma līderiem, lai apspriestu iespējamas miera sarunas.

Savā ierakstā platformā Truth Social viņš noliedza, ka būtu iesaistījies konfliktā pēc Benjamina Netanjahu pārliecināšanas, norādot, ka viņa lēmumu ietekmējuši “7. oktobra notikumu rezultāti”.

“Izraēla mani nekad nepārliecināja sākt karu ar Irānu. Mani pārliecināja 7. oktobra sekas, kā arī mana mūža pārliecība, ka IRĀNA NEKAD NEDRĪKST IEGŪT KODOLIEROČUS,” rakstīja Tramps, atsaucoties uz Hamas uzbrukumu Izraēlai un tam sekojošo karu Gazas joslā.

Šī konflikta laikā Izraēla cīnījās arī pret Irānas atbalstīto Hezbolā Libānas dienvidos.

Tikmēr Irāna turpina izvairīgi atbildēt par iespējamo dalību otrajā sarunu kārtā Islāmābāda, Pakistānā, paziņojot, ka pašlaik “nav plānu nākamajām sarunām”.

Runājot par iespējamu tikšanos ar Irānas augstākajām amatpersonām, Tramps laikrakstam “New York Post” sacīja: “Man nav problēmu ar viņiem tikties.”

Ņemot vērā, ka trauslais pamiera režīms varētu beigties trešdien un stratēģiski svarīgais Hormuza šaurums joprojām ir slēgts, Tramps norādīja, ka varētu apsvērt ASV blokādes atcelšanu Irānas ostām, lai panāktu diplomātisku risinājumu.

Savukārt Irāna solījusi atbildēt pēc tam, kad ASV apšaudīja Irānas karogu nesošu kravas kuģi M/V Touska, kas mēģināja pārraut jūras blokādi. Vēlāk ASV jūras kājnieki pārņēma pilnīgu kontroli pār kuģi.

