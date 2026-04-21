Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto. pexels.com/pexels-ivan-s

Pretīgi vai tomēr noderīgi? Zinātnieki atklāj pārsteidzošus faktus par puņķiem 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
15:20, 21. aprīlis 2026
Veselam Dzīvesveids

“Fui!” – tā parasti ir pirmā reakcija, ieraugot kādu urbinam degunu, īpaši publiskā vietā. Taču, iespējams, šim ieradumam ir arī pavisam cita puse. Daži pētnieki uzskata, ka deguna urbināšana var sniegt pat negaidītus ieguvumus veselībai.

Kokteilis
Tavs dzimšanas gada pēdējais cipars atklāj vairāk, nekā domā: pārbaudi, ko tas saka par tevi
RAKSTA REDAKTORS
“Es ceru, ka šis brīdis vairs neatkārtosies…” Kas īsti notika “Sudden Lights” Valmieras koncertā?
Kāpēc karš ar Irānu? Tramps beidzot pasaka patiesību
Lasīt citas ziņas

Lai gan tas neizklausās īpaši pievilcīgi, pētījumu datos redzams, ka tas var būt kas vairāk nekā tikai slikts ieradums.

Zobi un… puņķi?

Pētnieki no Hārvardas Universitātes un Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta nonākuši pie pārsteidzoša secinājuma – puņķos esošās vielas var palīdzēt aizsargāt zobus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krievijā likvidēta latviešiem ļoti īpaša piemiņas vieta un zīmes
Trešdien saglabāsies sauss laiks, bet ir viens “bet”
Kokteilis
Skolā to neiemācīsies! 11 lietas, ko bagāti cilvēki dara citādāk nekā “parastie”

Tajās ir mucīni – vielas, kas var veidot aizsargslāni mutē un apgrūtināt kariesa baktēriju pielipšanu zobiem.

Protams, tas nenozīmē, ka deguna urbināšana aizstāj zobu tīrīšanu, efekts ir ierobežots, un mutes higiēna joprojām ir ļoti svarīga.

Vai puņķi var palīdzēt imunitātei?

Austrijas pulmonologs Frīdrihs Bišingers uzskata, ka deguna urbināšana var palīdzēt organismam.

Vienkārši sakot, tīrāks deguns nozīmē vieglāku elpošanu. Tas savukārt palīdz organismam labāk uzņemt skābekli, kas var pozitīvi ietekmēt pašsajūtu un imūnsistēmu.

Vai puņķi ir kaitīgi?

Lielākoties, nē. Neliels daudzums puņķu organismam neko sliktu nenodarīs, jo kuņģa skābe iznīcina visas baktērijas. Taču svarīga ir higiēna. Netīras rokas vai gari nagi var savainot deguna gļotādu un radīt kairinājumu.

Lai arī deguna urbināšana sabiedrībā tiek uzskatīta par nepieklājīgu, zinātnieki uz šo ieradumu skatās mazliet citādi. Dažos gadījumos tam var būt pat nelieli ieguvumi.

Tomēr tas nenozīmē, ka ieradums būtu jāveicina, galvenais ir nepārspīlēt un neaizmirst par higiēnu.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Produkti, kas ir īsts “nazis” jūsu zobiem: būsiet pārsteigti, kas ir sarakstā
Kāpēc nevajag dzert lidmašīnā kafiju un mazgāt rokas tur tualetē – ļoti nepatīkami fakti
Veselam
Taukaini mati? Vienkārši padomi, kā atjaunot matu svaigumu un apjomu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.