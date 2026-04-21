Pretīgi vai tomēr noderīgi? Zinātnieki atklāj pārsteidzošus faktus par puņķiem
“Fui!” – tā parasti ir pirmā reakcija, ieraugot kādu urbinam degunu, īpaši publiskā vietā. Taču, iespējams, šim ieradumam ir arī pavisam cita puse. Daži pētnieki uzskata, ka deguna urbināšana var sniegt pat negaidītus ieguvumus veselībai.
Lai gan tas neizklausās īpaši pievilcīgi, pētījumu datos redzams, ka tas var būt kas vairāk nekā tikai slikts ieradums.
Zobi un… puņķi?
Pētnieki no Hārvardas Universitātes un Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta nonākuši pie pārsteidzoša secinājuma – puņķos esošās vielas var palīdzēt aizsargāt zobus.
Tajās ir mucīni – vielas, kas var veidot aizsargslāni mutē un apgrūtināt kariesa baktēriju pielipšanu zobiem.
Protams, tas nenozīmē, ka deguna urbināšana aizstāj zobu tīrīšanu, efekts ir ierobežots, un mutes higiēna joprojām ir ļoti svarīga.
Vai puņķi var palīdzēt imunitātei?
Austrijas pulmonologs Frīdrihs Bišingers uzskata, ka deguna urbināšana var palīdzēt organismam.
Vienkārši sakot, tīrāks deguns nozīmē vieglāku elpošanu. Tas savukārt palīdz organismam labāk uzņemt skābekli, kas var pozitīvi ietekmēt pašsajūtu un imūnsistēmu.
Vai puņķi ir kaitīgi?
Lielākoties, nē. Neliels daudzums puņķu organismam neko sliktu nenodarīs, jo kuņģa skābe iznīcina visas baktērijas. Taču svarīga ir higiēna. Netīras rokas vai gari nagi var savainot deguna gļotādu un radīt kairinājumu.
Lai arī deguna urbināšana sabiedrībā tiek uzskatīta par nepieklājīgu, zinātnieki uz šo ieradumu skatās mazliet citādi. Dažos gadījumos tam var būt pat nelieli ieguvumi.
Tomēr tas nenozīmē, ka ieradums būtu jāveicina, galvenais ir nepārspīlēt un neaizmirst par higiēnu.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.