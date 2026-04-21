Trešdien saglabāsies sauss laiks, bet ir viens "bet"
Trešdien Latvijā saglabāsies sauss laiks, bet dienas gaitā pieaugs vēja ātrums, prognozē sinoptiķi. Tuvākajā diennaktī būs neliels mākoņu daudzums, pēcpusdienā mākoņu kļūs vairāk, nav gaidāmi nokrišņi.
Naktī pūtīs lēns ziemeļu, ziemeļrietumu vējš, minimālā gaisa temperatūra būs -3..+2 grādi, piekrastē – līdz +4 grādiem.
Dienā gaiss iesils līdz +11..+16 grādiem, daļā piekrastes temperatūra nepārsniegs +7..+10 grādus. Rietumu, ziemeļrietumu vējš pēcpusdienā un vakarā brāzmās pastiprināsies līdz 13-18 metriem sekundē.
Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, trešdienas pēcpusdienā būs vairāk mākoņu. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +4 grādiem, piepilsētā – līdz 0..+3 grādiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs +13 grādi, pie jūras +9 grādi. Ziemeļrietumu vējš vakarpusē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē.