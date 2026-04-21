Pie skulptūras &#8220;Apstājies. Piemini. Neaizmirsti&#8221; Šķirotavas stacijā notiek 1949.gada 25.marta deportāciju un Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums.
Pie skulptūras “Apstājies. Piemini. Neaizmirsti” Šķirotavas stacijā notiek 1949.gada 25.marta deportāciju un Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums.
Krievijā likvidēta latviešiem ļoti īpaša piemiņas vieta un zīmes 0

LETA
14:59, 21. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas Tomskas apgabala varasiestādes naktī uz 19. aprīli demontējušas staļinisko represiju upuru piemiņai veltīto pieminekli “Sēru akmens” Tomskas Piemiņas parkā, kā arī tam līdzās uzstādītās atsevišķās piemiņas zīmes represētajiem latviešiem, lietuviešiem, igauņiem, poļiem un kalmikiem, raksta “Latvijas Avīze”.

Tajā skaitā novākts 2011. gada vasarā siguldiešu sarūpētais un Sibīrijā nogādātais piemiņas akmens, kuru veidoja mākslinieks Guntis Panders un kura teksts latviešu un krievu valodās vēstīja: “Lai akmens runā un sēro par politisko represiju upuriem – latviešiem.”

Tomskas apgabals kopš cara laikiem simtiem tūkstošu ļaužu bijis izsūtījuma un ieslodzījuma vieta, kas īpaši “uzplauka” Staļina terora un represiju gados, atzīmē laikraksts. “Sēru akmeni” un Piemiņas skvēru Tomskā, agrākā PSRS NKVD izmeklēšanas cietuma teritorijā, oficiāli atklāja 1992. gada 25. oktobrī.’

Kad 1989. gadā pie bijušā cietuma sākās labiekārtošanas darbi, starp būvgružiem atrada cilvēku kaulus un pazīmes, ka tur atradušies masu apbedījumi, kas acīmredzot izvesti, likvidējot cietumu.

