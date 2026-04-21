Foto. LETA/Zane Bitere

Policists-uzņēmējs darbiniekiem ilgstoši maksājis “aplokšņu algas” 7

LETA
16:02, 21. aprīlis 2026
Iekšējās drošības birojs (IDB) rosinājis Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai apsūdzēt Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonu un vienlaikus uzņēmēju par darba samaksas noteikumu pārkāpšanu, aģentūru LETA informēja IDB.

Skolā to neiemācīsies! 11 lietas, ko bagāti cilvēki dara citādāk nekā “parastie”
4 zodiaka zīmes, kurām ir visliekākais risks pieņemties svarā – diemžēl to vidū ir arī karalis Lauva
Tavs dzimšanas gada pēdējais cipars atklāj vairāk, nekā domā: pārbaudi, ko tas saka par tevi
IDB guva pierādījumus tam, ka policijas amatpersona, kura pildīja arī valdes priekšsēdētāja amatu kādā uzņēmumā, pārkāpa likumā noteiktos darba samaksas noteikumus un uzņēmuma darbiniekiem ilgstoši izmaksāja “aplokšņu algas” vairāk nekā 27 000 eiro apmērā, tādējādi nodarot kaitējumu valsts budžetam.

Apsūdzību rosināts uzrādīt pēc Krimināllikuma panta par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu, ja tas izdarīts ievērojamā apmērā.

Droni atmasko letiņu apdzīšanas kultūru – secinājumi ir vairāk nekā skarbi, pat šausminoši
“Latvijas attīstībai”: inovatīvu kompensējamu medikamentu trūkums maksā gan dzīvības, gan valsts konkurētspēju; jānodrošina adekvāts finansējums
“Samaksā kripto – garantējam drošību!” Jaunas shēmas, kā apkrāpj iesprostotos kuģus Hormuza šaurumā

Valsts policijā aģentūrai LETA teica, ka darba attiecības ar amatpersonu izbeigtas 2024. gada vasarā. Darba attiecības pārtrauktas saistībā ar neatbilstošu veselības stāvokli.

Policija aptur organizētu grupu, kas, uzdodoties par labdarības organizāciju, vervēja un ekspluatēja nepilngadīgos
Aizkraukles novadā bērns novērsis baisu traģēdiju: par mēģinājumu noslepkavot sievu pie atbildības sauks vīrieti
VIDEO. Rīgā fiksēti rupji ātruma pārkāpumi – vairākiem autovadītājiem atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības
