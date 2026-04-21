Policists-uzņēmējs darbiniekiem ilgstoši maksājis “aplokšņu algas” 7
Iekšējās drošības birojs (IDB) rosinājis Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai apsūdzēt Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonu un vienlaikus uzņēmēju par darba samaksas noteikumu pārkāpšanu, aģentūru LETA informēja IDB.
IDB guva pierādījumus tam, ka policijas amatpersona, kura pildīja arī valdes priekšsēdētāja amatu kādā uzņēmumā, pārkāpa likumā noteiktos darba samaksas noteikumus un uzņēmuma darbiniekiem ilgstoši izmaksāja “aplokšņu algas” vairāk nekā 27 000 eiro apmērā, tādējādi nodarot kaitējumu valsts budžetam.
Apsūdzību rosināts uzrādīt pēc Krimināllikuma panta par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu, ja tas izdarīts ievērojamā apmērā.
Valsts policijā aģentūrai LETA teica, ka darba attiecības ar amatpersonu izbeigtas 2024. gada vasarā. Darba attiecības pārtrauktas saistībā ar neatbilstošu veselības stāvokli.