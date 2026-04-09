Ungārija, iespējams, Krievijai nodevusi sensitīvu informāciju: ES reaģē uz nopludinātajām sarunām
Eiropas Savienībā ceturtdien izcēlies jauns politisks satricinājums – publiskotie materiāli par iespējamu Ungārijas augstāko amatpersonu sadarbību ar Krieviju raisījuši nopietnas bažas par bloka vienotību un drošību. Brisele šīs ziņas nodēvējusi par ārkārtīgi satraucošām un pieprasījusi Budapeštai nekavējoties sniegt skaidrojumus.
Brisele norādīja, ka ziņas, kas balstītas uz noplūdinātām telefonsarunām starp Ungārijas ārlietu ministru Pēteri Sījārto un Krievijas kolēģi Sergeju Lavrovu, liecina par satraucošu iespējamību, ka ES dalībvalsts “aktīvi darbojas pret ES un visu tās pilsoņu drošību un interesēm”.
Pētnieciskās žurnālistikas tīmekļa izdevums “Vsquare” publicējis jaunus materiālus par Sījārto sadarbību ar Lavrovu.
Kā liecina sarunu ieraksti, kas izdarīti laikā no 2023. līdz 2025. gadam, Sījārto sniedzis Lavrovam informāciju par Eiropas Savienības (ES) plāniem un apspriedis darbības, kas nāktu par labu Krievijai un būtu vērstas pret Ukrainu.
Piemēram, ES samita laikā 2023. gada decembrī, kad tika apspriests jautājums par sarunu uzsākšanu ar Ukrainu par iestāšanos blokā, Sījārto zvanījis uz Maskavu un stāstījis par Ungārijas “šantāžas stratēģiju”.
“Vsquare” norāda, ka ierakstu autentiskumu apliecinājuši vairāku starptautisko pētnieciskās žurnālistikas projektu līdzstrādnieki.
2024. gada jūlijā pēc Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna vizītes Kijivā Sījārto informējis Lavrovu par sarunu gaitu ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kā arī apspriedis Orbāna vizīti Maskavā un tikšanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, par ko nebija informēta nedz ES, nedz NATO.
Kāda Eiropas amatpersona to raksturojusi kā rupju diplomātisko pamatnormu pārkāpumu attiecībās ar partneriem.
Ungārijas ārlietu ministrs arī stāstījis krievu kolēģim par darbības koordinēšanu ar Slovākiju, lai bloķētu kārtējo ES sankciju paketi pret Maskavu.
Marta beigās vairāki mediji jau publicēja audioierakstus, kuros dzirdams, kā Sījārto apspriež ar Lavrovu ES sankcijas. Tad Sījārto mēģināja noliegt ierakstu autentiskumu.
Mediji publicēja arī citu audioierakstu, kurā dzirdama Ungārijas ministra saruna ar Krievijas enerģētikas ministru Pāvelu Sorokinu, kurā Sījārto izsakās, ka strādājot pie sankciju atcelšanas pret tā dēvēto ēnu floti.