Uz ceļa aptur “lidotāju” ar 172km/h. Steigas iemesls samulsina pat policistus 0
Kādā saulainā dienā ASV Floridas šatā uz šosejas Interstate 95, netālu no Palmkostas/ Maikls Staneks, 57 gadus vecs vīrietis, traucās ar elpu aizraujošu ātrumu – 172,1 km/h. Sirēnas aiz muguras lika viņam apstāties ceļa malā, kur viņu jau gaidīja Flagleras apgabala šerifa vietnieks.
Kad policists pieprasīja paskaidrojumu, kāpēc Staneks tā lidojis, apdzenot neskaitāmas starp automašīnām, vīrietis ar nevainīgu sejas izteiksmi atbildējis: “Man ir pieraksts pie friziera.”
Policists, neticēdams savām ausīm, pārjautāja: “Frizieris?” Staneks vien atvainojās, bet tas viņu neglāba no rokudzelžiem, raksta vietne Metro.
Floridas jaunais “superātruma” likums ir nepielūdzams: braukšana virs 160 km/h vai citās vietās – virs 80 km/h virs atļautā ātruma limita – nu ir kriminālpārkāpums. Uz šīs šosejas pārkāpums bija 112 km/h virs atļautā, tāpēc Staneka ātrais brauciens uz frizētavu viņu noveda nevis pie jaunas frizūras, bet gan uz Flagleras apgabala cietumu.
Cietumā Staneks gan pavadīja vien pusotru stundu, iemaksājot 150 dolāru drošības naudu, un drīz vien bija brīvs. Tomēr viņš vēlāk atzinās, ka būtu braucis lēnāk, ja vien būtu zinājis par likumu.
Sociālajos tīklos šis stāsts izraisīja smieklu vētru. Kāds rakstīja: “Tam frizierim jābūt leģendāram, ja kāds riskē ar cietumu, lai tikai pagūtu uz tikšanos!”
Kopš likuma ieviešanas 1. jūlijā vietējā šerifa birojs arestējis piecus šādus “lidotājus”, un Staneka 172 km/h nav pat rekords – kāds cits bija traucies ar 186 km/h.