“Uzstājos, lietojot pretsāpju zāles.” Nauris Brikmanis gada izskaņā nonācis uz operāciju galda 0
Aizvadītā gada nogale mūziķim un radio personībai Naurim Brikmanim pagājusi rūpēs par savu veselību. Kā viņš atklāja žurnālam “Privātā Dzīve”, decembra pēdējās dienās bijis jāguļas uz operāciju galda.
“Pavadot Ziemassvētkus kopā ar ģimeni un spēlējoties, neveikli pietupos… un man plīsa menisks,” sarunā ar “Privāto Dzīvi” stāsta mūziķis.
“Pie lielas slodzes šādu traumu biežāk gūstot sportisti, bet acīmredzot arī mana uzstāšanās intensitāte kabarē izrādē “Fabula Rasa” ir gana liela. Bijušas nedēļas, kad uz skatuves jākāpj piecus vakarus pēc kārtas. Vairākkārt pēc kabarē izrādes esmu sēdies mašīnā un braucis vēl spēlēt koncertu. Varbūt tas viss kopā radīja pārāk lielu stresu ķermenim, kurš šādi mani gribēja apstādināt…”
Tomēr tas tomēr nav noticis. Brikmanis atklāja, ka par spīti visam izrādes nav izlaidis. “Arī pēc meniska plīsuma turpmākās trīs dienas jau bija ieplānotas izrādes, un es tajās uzstājos, lietojot pretsāpju zāles.”
Neskatoties uz to, ka 29. decembrī mūziķim veikta operācija, 31.decembrī viņš divreiz kāpa uz skatuves. “Uz tā fona, kas šobrīd notiek pasaulē, mans menisks ir tikai tāds dzīves sīkums,” noteica Brikmanis.
Plašāk lasiet jaunākajā žurnāla “Privātā Dzīve” numurā!