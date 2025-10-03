Uzulnieks: Daudziem vispirms ir skola, karjera, ceļošana, sunītis… 0

Eiropa kaut kur ne tajā virzienā aizgājusi tieši vērtību jautājumā – tā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” secina labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS).

Runājot par jaunajām ģimenēm un finansiālo atbalstu mājokļa iegādei reģionos, ministrs vēlreiz uzsver ģimeniskuma nozīmi un apliecina, ka viņam pašam kā trīs bērnu tēvam ģimene esot pirmajā vietā. Taču tajā pat laikā Uzulnieks zina teikt, ka tā nav visiem. “Ir skola, darbs, karjera, ceļošana, sunītis… Un tad pienāk 40 gadi, un tad varbūt izlemj par pirmo bērnu. Bet tad jau bioloģiskais pulkstenis arī ir beidzies… Nekas labāks par bērniem nav izdomāts! Tas ir vērtību jautājums.” Arī viņam pašam draugu un paziņu lokā esot labi situētas ģimenes, kuras izlemj par labu mājdzīvniekam nevis bērnam. “Un nevar jau uzspiest. Katrs izvēlas tādu ģimenes modeli, kādu ir pieņēmis. Bet man škiet, ka nekas svarīgāks par ģimeni dzīvē nav.”

