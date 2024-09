“Man ir 6 gadus veca meitiņa, bet tikai vakar pamanīju, ka viņa nav manā apgādībā” – māmiņa sašutusi par kārtību, kāda ir VID EDS sistēmā Linda Tunte

Strādājošie savā apgādībā var ņemt savus tuviniekus, visbiežāk šis termins saistās tieši ar bērnu ņemšanu apgādībā, kas nozīmē, ka vecāki tādējādi var saņemt nodokļu atvieglojumus. Taču kāda LA.LV lasītāja pievērsa uzmanību, norādot uz situācijām, kad var izrādīties, ka bērns nav neviena apgādībā.

Viņas stāsts ir šāds: “Man ir vecāks dēls un 6 gadus veca meitiņa. Vakar nejauši iegāju Valsts ieņēmumu dienesta (VID) EDS sistēmā, lai papētītu situāciju. Cita starpā apskatījos savu algas nodokļu grāmatiņu un apgādājamo sadaļu, kurā pamanu, ka manā apgādībā nav neviena bērna. Zinu, ka dēls vienmēr bijis vīra apgādībā, taču sistēma piedāvā meitu paņemt manā apgādībā, jo izrādās, ka viņa visus šos 6 gadus nevienam no mums nav uzlikta apgādībā. Protams, tagad visu ieklikšķināju, noskaidroju, ka varu iesniegt deklarācijas precizējumu par pēdējiem 3 gadiem, taču senākas deklarācijas vairs precizēt nav iespējams, tātad esmu 3 gadus “zaudējusi”, nesaņemot nodokļu atvieglojumus. Kā tas var būt? Aizdomājos – pēc bērniņa piedzimšanas ir tik daudz rūpju, bet vecākiem vēl jāatceras veikt šo klikšķi. Vai tad nav pašsaprotami, ka mans bērns ir manā apgādībā? Kāpēc to nevar izdarīt automātiski? Nedomāju, ka esmu vienīgā, kas šādi ir zaudējusi naudu…”

Uzdevām šos jautājumus VID, kur saņēmām plašu skaidrojumu par tēmu. Publicējam to turpinājumā.

Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir noteikts personu loks, par kuru uzturēšanu apgādniekam ir piemērojams iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Vienam no apgādniekiem ir paredzēts nodokļa atvieglojums:

– par nepilngadīgu bērnu,

– par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Apgādājamā bērna ierakstīšana algas nodokļa grāmatiņā nav obligāta, tas nav pienākums, bet vecāka izvēle. Tāda kārtība ļauj vecākiem pašiem savstarpēji vienoties, kurš apgādājamo atzīmēs savā nodokļu grāmatiņa. Piemēram, nereti ģimenes, kurās ir vairāki bērni, vienu atzīmē viens vecāks, bet otru bērnu – otrs. Patlaban normatīvie akti nenosaka, ka apgādājamo jāreģistrē obligāti un neierobežo personu izvēles brīvību. Kopš 2014. gada algas nodokļa grāmatiņa ir elektroniska, līdz ar to, lai atzīmētu tajā apgādājamo nav nepieciešams apmeklēt klientu apkalpošanas centru, to var izdarīt no jebkuras vietas un jebkurā sev ērtā laikā Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā – sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa”.

Savukārt, atgūt summu par nepiemērotiem nodokļu atvieglojumiem ir iespējams trīs gadu laikā – tik ilgi iespējams labot savu gada ienākumu deklarāciju.

Lai izvairītos no situācijas, ka esat aizmirsis iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto nodokli tieši par nepiemērotajiem atvieglojumiem, piemēram, par Algas nodokļa grāmatiņā neatzīmētu apgādājamo, VID aicina pieteikties automātiskai nodokļu atmaksai. Šis pakalpojums garantē, ka saņemsiet nodokļa atmaksu, ja tāda būs izveidojusies, arī tādā gadījumā, ja gada ienākumu deklarāciju nesniegsiet. Automātiskās nodokļu atmaksas aprēķins pamatojas tikai uz tiem datiem, kas ir VID rīcībā, tādēļ vienīgais, kas Valsts ieņēmumam nepieciešams ir Jūsu atļauja un aktuālais konta numurs uz kuru pārskaitīt naudu. Ja vienu reizi piesakās automātiskai nodokļu atmaksai, tad atkārtoti formalitātes vairs nav jākārto. Vienīgais gadījums, kad nepieciešams atkārtoti rakstīt iesniegumu,– ja cilvēkam mainījies konta numurs vai viņš izlēmis, ka vēlas saņemt automātisko nodokļu atmaksu uz citu savu kontu.

Pieteikties ir ļoti vienkārši. EDS ir jāuzraksta iesniegums. Tas darāms šādi:

1) atver EDS;

2) atver sadaļu “Sagatavot dokumentu no veidlapas”;

3) atver “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti”;

4) izvēlies “Iesniegums automātiskai nodokļa atmaksas saņemšanai, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju”;

5) iesniegumā brīvā tekstā uzraksti, ka vēlies saņemt automātisku nodokļa atmaksu un lūdz to ieskaitīt savā kontā. Norādi savu konta numuru!

Automātisko nodokļu atmaksu veido pārmaksāta nodokļa summa, kuru aprēķina balstoties tikai uz VID rīcībā esošajiem datiem. Proti, ja cilvēka algai vai pensijai taksācijas gada laikā nav piemēroti visi nodokļa atvieglojumi, to skaitā – par apgādājamiem, par mazākiem ienākumiem, atvieglojumi saistībā ar invaliditāti, atvieglojumi politiski represētajiem vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Tāpat, ja cilvēkam iepriekšējā gadā ir bijuši ieguldījumi privātajos pensiju fondos vai uzkrājošā dzīvības apdrošināšana. Tā gada laikā sakrājas summa, kuru nākamajā gadā VID atmaksā jeb ieskaita tajā kontā, ko cilvēks norādījis savā iesniegumā.

Vai piesakoties automātiskajai nodokļa atmaksai vajag sniegt gada ienākumu deklarāciju?

Ja gada laikā ir sakrājušies čeki un kvītis par medicīnas un izglītības pakalpojumiem, vajag izmantot iespēju atgūt pārmaksāto nodokli. Pievienojiet gada ienākumu deklarācijai individuāli uzkrātos attaisnojuma dokumentus, iesniedziet savu deklarāciju un atgūstiet pārmaksāto nodokli arī par tiem! Šeit jāpiebilst, ka krāt čekus mapītē visu gadu nav liegts, taču daudz ērtāk ir tos tūlīt pēc pakalpojuma apmaksas nosūtīt uz VID. Arī to var izdarīti tieši Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā!

Visa gada garumā čekus un kvītis iespējams pievienot Elektroniskās deklarēšanas sistēmas https://eds.vid.gov.lv sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti”. To var izdarīt arī no telefona – telefonā, nospiežot pogu “Izvēlēties failu” iespējams pievienot gan jau iepriekš nofotografētu čeku, gan nofotografēt to pievienošanas laikā.

Latvijā teju 400 ārstniecības iestādes piedāvā iespēju pacientu e-kvītis nosūtīt VID. Ja pacients piekrīt, ka ārstniecības iestāde maksājuma datus nosūta uz VID, tad cilvēkam pašam nekas nav savā deklarācijā vairs nav jāievada – dati jau ir EDS un atliek tikai, pārbaudīt vai viss pareizi un iesniegt deklarāciju.