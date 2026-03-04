“Tas ir pazemojums Putinam!” Par kara turpinājumu gandrīz droši liecina vairāki fakti 0

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, uzsvēra, ka Krievijas nespēja četru gadu laikā uzvarēt karā ir būtisks pazemojums Vladimira Putina režīmam.

Valsts, kas tika uzskatīta par militāru lielvaru un kurai sākotnēji prognozēja ātru uzvaru dažu dienu laikā, ir iestrēgusi ilgstošā konfliktā bez skaidras uzvaras perspektīvas. Tas grauj gan Kremļa tēlu, gan iekšējo naratīvu par neapstrīdamu pārākumu.

“Tas ir pazemojums Putinam! Tas ir pazemojums visai Kremļa sistēmai! Un, izvērtējot šos notikumus, maz ticams, ka Putins būs gatavs pieņemt vēl kādu pazemojumu.”

Plašāk pievienotajā video!

