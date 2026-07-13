Vai “eParaksts mobile” turpinās darboties? Nāk klajā svarīgs skaidrojums par eID karšu izmaiņām 0
Daudziem iedzīvotājiem radušies jautājumi, vai ar eID kartēm saistītās izmaiņas ietekmēs arī “eParaksts mobile” lietotni. Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) Korporatīvās komunikācijas vadītāja Vineta Sprugaine mierina – lietotājiem par to nav jāuztraucas.
Viņa TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro, ka “eParaksts mobile” darbojas pilnīgi neatkarīgi no eID kartes, tādēļ tiem, kuri jau izmanto šo lietotni, nekādas izmaiņas nav gaidāmas.
Vienlaikus Sprugaine iesaka nepaļauties tikai uz vienu autentifikācijas un parakstīšanas rīku. Viņasprāt, ikdienā ir vēlams uzturēt darba kārtībā gan “eParaksts mobile”, gan eID karti, jo neparedzētās situācijās, piemēram, ja nav pieejams mobilais tālrunis, eID karte var kalpot kā alternatīva.
Tāpat viņa atgādina, ka daļa cilvēku eID karti saņēmuši, taču digitālajā vidē to nekad nav izmantojuši vai arī vairs nevar atrast PIN kodu aploksni. Šādā gadījumā nav pamata satraukumam – jaunus PIN kodus bez maksas iespējams saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.