Foto: Freepik.com

“Lai mums visiem ir šādi kaimiņi!” Pēc mazuļa piedzimšanas jaunie vecāki kaimiņiem sagatavo negaidītu pārsteigumu 0

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LA.LV
17:32, 13. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Sociālajā tīklā “Threads” lielu atsaucību izpelnījies kāda lietotāja ieraksts, kurā viņš dalījies ar sirsnīgu vēstuli, ko jaunie vecāki bija atstājuši savas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā.

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Pie vēstules bija piestiprinātas konfektes un ausu aizbāžņi – neliela dāvana kaimiņiem, kuriem, iespējams, nāksies dzirdēt jaundzimušā raudas.

Autors, publicējot fotogrāfiju, raksta: “Cieņa un kultūra augstākajā līmenī. Lai mums visiem ir šādi kaimiņi!”

Vēstulē jaunie vecāki raksta:

“Sveiki, dārgie kaimiņi!

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Mūsu dzīvoklī Nr. 29 ir noticis liels un priecīgs notikums – mums ir piedzimis mazulis!

Mēs ļoti cenšamies būt klusi, taču jaunais iemītnieks vēl neprot ievērot mājas kārtības noteikumus un reizēm var skaļi pieteikt savas tiesības (īpaši naktīs). Jau iepriekš atvainojamies par iespējamo troksni un raudāšanu. Solām darīt visu iespējamo, lai tas pēc iespējas mazāk traucētu jūsu mieru.

Kā uzmanības apliecinājumu un kompensāciju par iespējamām neērtībām esam sagatavojuši jums nelielu komplektiņu: – konfektes – saldiem sapņiem un labam garastāvoklim; – ausu aizbāžņus – gadījumam, ja mūsu mazais “modinātājs” nolems sarīkot nakts koncertu.

Lūdzu, cienājieties un paņemiet ausu aizbāžņus, ja tie jums noderēs! Paldies par jūsu sapratni, iejūtību un pacietību.”

Tomēr ne visi uz situāciju raudzījās vienādi. Daļa komentētāju norādīja, ka, lai arī žests ir ļoti jauks, viņuprāt, ir skumji, ka jaunajiem vecākiem vispār jāatvainojas par bērna raudāšanu.

“Ja cilvēki jūt vajadzību atvainoties, ka viņiem piedzimis mazulis – tas neko labu neliecina par sabiedrību,” raksta viena komentētāja.

“Saprotu, ka tas ir domāts mīļi, bet, manuprāt, skumji, ja cilvēkiem ir jāatvainojas par to, ka mājās ir mazulis,” piebilst cita.

“Tā jau mīļi, bet no otras puses traģiski, ja ir pieaugušie, kuri sūdzas par mazu bērnu raudāšanu,” uzskata vēl kāda sieviete.

Savukārt citi norādīja, ka vēstuli nevajadzētu uztvert kā atvainošanos, bet gan kā pieklājīgu un iejūtīgu attieksmi pret kaimiņiem.

“Lasot komentārus saprotu, ka daudzi tā arī nav sapratuši šī raksta patieso būtību,” raksta viena no komentētājām.

Vēl kāda piebilst: “Man šis šķiet drīzāk bēdīgi, kā kaut kas foršs. Dabisks process – piedzimis bērns, visi esam kādreiz piedzimuši. Ja kaimiņiem traucē, lai paši iegādājas ausu aizbāžņus, bet vecākiem nav jājūtas vainīgiem tikai tāpēc, ka ģimenē ienācis mazulis.”

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