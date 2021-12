Rīgas dzelzceļa pasažieru stacijā kafejnīcai iebrukuši griesti

Vai Hruščova sveiciens “Rail Baltica”? Bojājumi lokāli, bailes vispārējas Ieteikt







Ilmārs Randers, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas ēka un vilcienu peroni izskatā, kādā tos esam pazinuši un lietojuši līdz šim, būvēti pagājušā gadsimta 60. gados jeb tā sauktajā Hruščova laikā. Pirms gada sāktajā vērienīgajā stacijas pārbūvē “Rail Baltica” projekta ietvaros kāds no šā laika mantotais pārsteigums mūsdienu cilvēkiem – padomju laika dzelzceļa komandcentra bunkurs jeb bumbu patvertne – bija jau atrakts un likvidēts veiksmīgi.

Taču stacijas pārbūvētāji bez savdabīga pagātnes vadoņu sveiciena tomēr nav iztikuši – 2. decembrī būvnieku plānos it kā neatzīmētā un dabā slēptā šahtā iegāzās frontālais iekrāvējs, izraisot īslaicīgu paniku stacijas telpu nomniekos B tunelī un apmeklētājos. Par laimi – bez upuriem.

“Rail Baltica” Rīgas centrālā mezgla projektēšanu un būvniecību veic būvsabiedrība “Bererix”. Tajā apvienojušies Beļģijas un Itālijas būvuzņēmumi un vietējais būvnieks “Rere Būve”. “Bererix” uzreiz pēc negadījuma noraidīja apgalvojumus, ka objekta priekšizpēte būtu bijusi nepilnīga.

Bojājumi lokāli, bailes vispārējas

“Bererix” drošības vadītājs Džoels Silva aģentūrai LETA skaidroja, ka bojājumi esot lokāli un stacija turpinot darboties bez pārtraukumiem. Uz negadījuma vietu norīkoti būvinženieri, kuri novērtē bojājumu apmērus. “Sākotnējais novērtējums liecina, ka iebrukums noticis, būvtehnikai braucot pāri apslēptai un nekur nedokumentētai ventilācijas vai līdzīgai šahtai,” bija izteicies ārzemju speciālists Silva.

Stacijas ēkas un tuneļu īpašnieks ir “Latvijas dzelzceļš”, kas šo objektu ir nodevis nekustamo īpašumu kompānijas “Linstow” pārvaldījumā. “Bererix” iesaistīto pušu attiecību vadītājs Andis Linde atklāja, ka vēlāk no stacijas īpašnieku arhīviem saņemti vēl citi, vecāki komplicētā objekta plāni, kuros atklājusies ne tikai jau negadījumā uzietā, bet arī vēl viena līdz tam nezināma šahta. Tā gan neatrodoties zonā, kur darbi paredzēti pašlaik, bet tikai plānojas pēc 2024. gada. Kopumā Centrālās stacijas pārbūve jāpabeidz līdz 2026. gadam.

Kas nogāja greizi?

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 2. decembrī plkst. 14.22 saņēma izsaukumu uz Rīgas Centrālo staciju sakarā ar griestu nogruvumu kādā no stacijas B tuneļa telpām. VUGD struktūrvienība konstatēja, ka nogruvuma vieta atradusies tieši virs B tunelī izveidotas kafejnīcas “Sala” palīgtelpām – iebrukuši griesti, traumējot un pārbiedējot kafejnīcas darbinieci.

Pēc negadījuma cilvēku pārvietošanos tunelī pārtrauca, evakuēja arī aptuveni simts cilvēkus. Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) pieprasīja objektu vēlreiz padziļināti izpētīt. “Apsekošana ir veikta, tunelis ir drošs. Negadījums bija lokālas dabas, nesošās konstrukcijas tur bojātas nav,” “Latvijas Avīzei” apstiprināja Andis Linde.

Sarunā ar kafejnīcas “Sala” īpašnieci Nomedu Bulzgu noskaidrojās, ka B tunelī negadījums noticis tieši desmit dienas pirms datuma, kad visiem īrniekiem šajā stacijas daļā bija paredzēts atbrīvot nomātās telpas. “Telpas īrējam no “Linstow”. Pati stacija celta sešdesmitajos gados – nebija prātīgi mūs tur atstāt apakšā, kad augšpusē notiek pārbūve. Mūsu gadījumā – labi, ka tā beidzās! Mums ir apdrošināšana, kur par šo gadījumu arī vērsīsimies.

Taču tai vajag fotogrāfijas, zaudējumu aprēķinus, bet klāt vēl netiekam – mūs jau nelaiž telpās. Tur viss ir apsargāts, iet nedrīkst, kases aparāts, dators un viss pārējais ir zem gruvešiem,” “Latvijas Avīzei” izteicās Nomeda Bulzga. Nogruvumā darbiniece esot tikusi cauri ar sasitumiem un lielu izbīli. Mediķi pārbaudījuši, atlaiduši mājās, šobrīd ir slimības lapa.

Lai arī apliecinājumi par tuneļu drošumu iesniegti un izteikti, pēc griestu iegruvuma B tunelis joprojām ir slēgts. Pasažieru piekļuve vilcienu platformām iespējama tikai pa A un daļēji C tuneli, ko gājēju plūsmai no Gogoļa ielas jeb Centrāltirgus puses slēdza jau 28. oktobrī, nokļūšanu uz vilcieniem atstājot tikai no stacijas ēkas un laukuma puses.

“Būvniecībā gadās dažādas kļūdas. Gan cilvēciskas, gan plānošanas. Šeit tas vēl sakrita ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem, tehnika nobrauca varbūt metru nost no trajektorijas, kas noveda pie neplānotām sekām,” diezgan izvairīgi un diplomātiski negadījumu centās skaidrot “Bererix” pārstāvis Andis Linde. Ar cietušo pusi būvnieki sazinājušies nav.

Iegruvumi būvlaukumā – iepriekš arī Vecrīgā

Lai arī negadījumam Centrālajā stacijā nav nekādas tiešas līdzības, tomēr šajā sakarā pieredzējuši būvniecības speciālisti ar gadu desmitos mērāmu stāžu atceras tieši ar “Salas” kafejnīcu uzņēmumu saistītu negadījumu Vec­rīgā, kad tagadējais restorāns “Kaļķu vārti” ieguva iepriekš neplānotas, reprezentablas pagraba telpas. Saskaņā ar būvatļauju uzņēmums gatavoja pamatus viena stāva vieglas konstrukcijas kafejnīcas ēkas celtniecībai pie Līvu laukuma. Darbu laikā tehnika iegāzās līdz tam būvniekiem nezināmā pagrabā, nomniekam pēkšņi iegūstot vērā ņemamas papildu telpas. Arī tad ziņu par nopietni cietušiem nebija.

Būvniecības ekspertu vērtējumā Vecrīgas teritorijā tamlīdzīgi negadījumi un atklājumi kopumā neesot nekas ārkārtējs, taču salīdzinoši nesenām būvēm, kāda ir arī Centrālā dzelzceļa stacija, plāniem tomēr vajadzētu būt ar visām detaļām – vajag tikai tos sameklēt un rūpīgi iepazīt, lai nesagaidām vēl kādu nepatīkamu pagātnes sveicienu.