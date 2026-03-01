Dmitrijs Medvedevs
Foto. Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

19:31, 1. marts 2026
Krievijas un Ukrainas karš ir sasniedzis savu ceturto gadadienu, un Kremlis joprojām uzstāj, ka tā mērķi nav pilnībā sasniegti. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs skaidri norādījis, ka Krievijas galvenais mērķis ir nodrošināt pilnīgu kontroli pār Ukrainas austrumu reģioniem, lai “aizsargātu tur dzīvojošo cilvēku drošību”.

Viņš uzsvēris, ka, lai gan Krievija ir atvērta diplomātiskām un politiskām sarunām, “īpašā militārā operācija” (tā Kremlis dēvē karu) turpināsies, jo mērķi nav izpildīti, par situāciju plašāk rakstīts vietnē Express.

Peskovs arī pieminējis, ka konflikts ir pārvērties plašākā konfrontācijā ar Rietumiem, jo Eiropas valstis un Amerikas Savienotās Valstis tieši iejaucas, atbalstot Ukrainu. “Mēs turpinām centienus sasniegt mieru, mūsu pozīcija ir skaidra un konsekventa. Tagad viss atkarīgs no Kijivas režīma rīcības,” viņš piebildis, norādot, ka sarunu datumi vēl nav noteikti un process nav pabeigts.

Vienlaikus bijušais Krievijas prezidents un tagadējais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs izteicis kādu brīdinājumu Rietumiem. Viņš apgalvo, ka,

ja Lielbritānija un Francija piegādās Ukrainai kodolieročus vai to tehnoloģijas, tas “radikāli mainīs situāciju”

un pārkāps Kodolieroču neizplatīšanas līgumu.

Medvedevs draudējis, ka šādā gadījumā Krievija būs spiesta izmantot nestratēģiskos kodolieročus gan pret mērķiem Ukrainā, gan pret “piegādātājvalstīm”, kas kļūtu par līdzdalībniecēm kodolkonfliktā.

Šie draudi balstīti uz Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta (SVR) paziņojumu, ka Lielbritānija un Francija “aktīvi strādā”, lai Ukrainai nodotu kodolieročus, tostarp iespējamo Francijas TN75 kaujas galviņu no zemūdenes palaižamajai raķetes M51.1.

Tomēr SVR nav sniegusi nekādus pierādījumus, un

Lielbritānijas valdība šo apgalvojumu kategoriski noraidījusi kā “skaidru Vladimira Putina mēģinājumu novērst uzmanību

no viņa nežēlīgajām darbībām Ukrainā”. Dauningstrītas pārstāvis paziņojis: “Šajos apgalvojumos nav nekādas patiesības.”

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savukārt uzsvēris, ka Putins nav sasniedzis savus mērķus un nav salauzis ukraiņu tautu. Zelenskis arī brīdinājis, ka pasaule jau faktiski iesaistīta Trešajā pasaules karā, ņemot vērā Krievijas draudus NATO valstīm ar kodolieročiem.

Šie notikumi pastiprina bažas par eskalāciju, jo Krievijas kodolretorika kļūst arvien agresīvāka,

bet Rietumi turpina atbalstīt Ukrainu ar ieročiem un diplomātiskiem līdzekļiem.

Konflikts, kas sākās pirms četriem gadiem, bija plānots kā ātra operācija, bet tagad tas ir pārvērties ilgstošā un asiņainā karā, kurā bojā gājuši simtiem tūkstošu cilvēku.

