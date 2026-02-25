TESTS. Tu esi neticami gudrs, ja vari pareizi atbildēt kaut uz ČETRIEM jautājumiem šajā erudīcijas testā 0
Šis tests nav no vieglajiem — tajā apkopoti jautājumi par vēsturi, zinātni, kultūru un pasaules faktiem, kuros bieži kļūdās pat cilvēki ar izcilām erudīcijas spējām.
Kokteilis
Cilvēki ar zelta sirdi: 4 datumi, kuros dzimušie rūpes par citiem liek 1. vietā
Kokteilis
Pārbaudiet bēniņus! 80. gadu retro tehnika, par kuru šodien vari dabūt žūksni naudas
“Izšķirošs brīdis būs pirmdien…” Spriedzei Tuvajos Austrumos pieaugot, eksperts iezīmē nelāgus scenārijus
Ja spēsi pareizi atbildēt vismaz uz trīs jautājumiem, vari sevi droši uzskatīt par neticami gudru.
Kuras valsts karogs nav četrstūra formā?
1 no 10