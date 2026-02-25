Foto: Canva

TESTS. Tu esi neticami gudrs, ja vari pareizi atbildēt kaut uz ČETRIEM jautājumiem šajā erudīcijas testā 0

kokteilis.lv

Šis tests nav no vieglajiem — tajā apkopoti jautājumi par vēsturi, zinātni, kultūru un pasaules faktiem, kuros bieži kļūdās pat cilvēki ar izcilām erudīcijas spējām.

Kokteilis
Cilvēki ar zelta sirdi: 4 datumi, kuros dzimušie rūpes par citiem liek 1. vietā
Kokteilis
Pārbaudiet bēniņus! 80. gadu retro tehnika, par kuru šodien vari dabūt žūksni naudas
“Izšķirošs brīdis būs pirmdien…” Spriedzei Tuvajos Austrumos pieaugot, eksperts iezīmē nelāgus scenārijus
Lasīt citas ziņas

Ja spēsi pareizi atbildēt vismaz uz trīs jautājumiem, vari sevi droši uzskatīt par neticami gudru.

Kuras valsts karogs nav četrstūra formā?

1 no 10
Vecāki neizpratnē par izstādi “Skola 2026” – jau otro gadu tiek popularizētas Tuvo Austrumu valstu ticības
Pēc Ali Hamenei nāves viens no pasaules ietekmīgākajiem līderiem joprojām klusē: uzmanību piesaista arī kāds zīmīgs fakts
TV24
Kāpēc Vecrīgā daudz tukšu telpu? Ekonomists dusmīgs: Valsts nemāk ne izīrēt, ne normāli apsaimniekot
Kokteilis
Cilvēkiem ar zilām acīm parasti piemīt šīs 11 rakstura īpašības – tās padara viņus unikālus
TEKSTA TIEŠRAIDE. Tramps paziņo, ka Irāna jau lūdz ASV sākt sarunas; Latvija stingri nosoda Irānas uzbrukumus
Kokteilis
Cilvēki ar zelta sirdi: 4 datumi, kuros dzimušie rūpes par citiem liek 1. vietā
VIDEO. “Un tieši atrodas kāds….” Vilcienā notverts uzkodu brīdis izraisa diskusijas par ēšanu sabiedriskajā transportā
Ukraiņi gatavo “pārsteigumu” Krievijai – 2022. gadā palaistais kara bumerangs tūliņ griezīsies atpakaļ
Tieši šajā brīdī Orbāns saasināja savu retoriku pret Ukrainu: eksperts norāda uz zīmīgu detaļu
Ģimene atvaļinājumā piedzīvo īstu šoku, saņemot telefona rēķinu dzīvokļa vērtībā: kas nogāja greizi?
VIDEO. Tikai piecas minūtes… Arī dzīvnieku pasaulē mammām pietrūkst laika sev
“Izšķirošs brīdis būs pirmdien…” Spriedzei Tuvajos Austrumos pieaugot, eksperts iezīmē nelāgus scenārijus
Kokteilis
Pārbaudiet bēniņus! 80. gadu retro tehnika, par kuru šodien vari dabūt žūksni naudas
“Mēs mājās tā nerunājam…” Māmiņa paliek “uz pauzes”, ieraugot fragmentu no grāmatas, kas jālasa skolā
“Pret mums rīkosies tāpat un vēl bargāk” – Kremļa propagandistu vidū pēc notikumiem Irānā sākusies histērija
Veselam
Elbakjans par jauniešiem, telefoniem un sociālajiem tīkliem: No efekta ir radies defekts
RAKSTA REDAKTORS
“Mēs jau netiekam uzskatītas par cilvēkiem,” Ingrīda teju 40 gadus rūpējas par bērniem, bet pelna grašus
Kokteilis
Horoskopi 2. martam. Šodien īpaši svarīgi ievērot pieklājību
“Apsveicam laimīgos!” Turpinoties gada ienākumu deklarāciju iesniegšanai, sociālajos tīklos sākas “laimestu” salīdzināšana
Kokteilis
Šāda versija vēl nav izskanējusi: ezotēriķis paredz Trampa trešo prezidentūras termiņu, ko var izraisīt liela katastrofa
RAKSTA REDAKTORS
Vēlējās piepildīt sapni, bet atklājās īsts murgs – kā Emīls acumirklī palika bez naudas un bez sapņa par moci
“Esot tāds cirks, ka būtu jāfilmē” – māte sašutusi par “Rimi” darbinieces reakciju uz divgadnieka niķiem
Kokteilis
Tualetes ūdens, parfimērijas ūdens vai smaržas: kāda ir to atšķirība un ko labāk pirkt
Dāmas, vai jūs tā darāt? Virtuves paradumi, kas atklāj sievietes augsto intelekta līmeni
RAKSTA REDAKTORS
Saslima pirms darba līguma beigām un palika bez darba. Vai darba devējs drīkst nepagarināt līgumu, ja darbinieks ir uz slimības lapas?
Nekādu joku nebūs – Medvedevs atkal ir nikns un draud: Ja kodoltehnoloģijas tiks Ukrainai, tad piegādātājiem būs…
Ir nosaukti septiņi jauni pasaules brīnumi, kurus tūristiem vajadzētu apmeklēt šogad
Opozīcija rosina būtiskas izmaiņas – atbrīvot no IIN vecākus ar trim un vairāk bērniem