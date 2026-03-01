Pēc Ali Hamenei nāves viens no pasaules ietekmīgākajiem līderiem joprojām klusē: uzmanību piesaista arī kāds zīmīgs fakts 0
Indijas valdība līdz šim nav sniegusi nekādu oficiālu komentāru par Irānas augstākā līdera ajatollas Ali Hamenei nogalināšanu ASV un Izraēlas operācijas laikā.
Indijas premjerministrs Narendra Modi un viņa valdība pagaidām nav reaģējusi uz Hamenei nāvi, lai gan ilgstoši uzturēja ciešas attiecības ar Teherānu, norāda Al Jazeera.
Sestdien Modi valdība pauda bažas par spriedzes eskalāciju Tuvajos Austrumos pēc tam, kad ASV un Izraēla veica pirmos triecienus Irānas teritorijā, bet Teherāna sāka uzbrukumus Izraēlas un ASV objektiem reģionā. Tomēr par pašu ajatollas Ali Hamenei bojāeju Indijas amatpersonas joprojām nav izteikušās.
Tikmēr Indijas Nacionālais kongress — valsts lielākā opozīcijas partija — nosodīja Hamenei nogalināšanu, norādot, ka tā veikta “bez oficiāla kara pieteikuma”.
Uzmanību piesaista arī fakts, ka tikai dažas dienas pirms ASV un Izraēlas operācijas pret Irānu Narendra Modi devās divu dienu vizītē uz Izraēlu, kur tikās ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu.
Jāatgādina, ka 2025. gada jūnijā Indija nepievienojās starptautiskam paziņojumam, kas nosodīja Izraēlas triecienus Irānai 12 dienu konflikta laikā, taču vēlāk atbalstīja BRICS valstu nostāju, kritizējot Izraēlas un ASV rīcību pret Irānu.
Savukārt ajatollas Ali Hamenei nogalināšanu jau nosodījušas Krievija, Ziemeļkoreja un Ķīna. Krievijas prezidents Vladimirs Putins notikušo nosaucis par “cinisku starptautisko tiesību pārkāpumu”, bet Ķīnas Ārlietu ministrija apsūdzējusi ASV un Izraēlu ANO statūtu principu ignorēšanā.