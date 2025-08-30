#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/Christopher Furlong / POOL / AFP

Vai Tramps apvienos Putinu un Zelenski pie viena galda? Tramps sola, ka sarunas būs 0

LETA
20:24, 30. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps intervijā, ko sestdien publicējis tīmekļa izdevums “Daily Caller”, pauda pārliecību, ka trīspusēja tikšanās, kurā piedalītos viņš, kā arī Ukrainas un Krievijas līderi, notiks.

Tramps gan arī pauda šaubas par to, vai notiks Krievijas diktatora Vladimira Putina un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska divpusēja tikšanās bez ASV prezidenta līdzdalības.

“Divpusēja – es nezinu, bet trīspusēja tikšanās notiks,” sacīja Tramps.
Viņš gan neko neminēja par iespējamo tikšanās laiku un vietu. ASV prezidents atkārtoja, ka, ņemot vērā viņa labās attiecības ar Putinu, cerējis uz ātru konflikta izbeigšanu. Tramps pieļāva, ka, iespējams, abas puses vēl nav gatavas mieram.

Viņš salīdzināja Krieviju un Ukrainu ar bērniem, kas kaujas un nereaģē uz aicinājumiem rimties, bet agrāk vai vēlāk paši gribēs apstāties. Kara turpināšanu Tramps nosauca par “muļķību”.

Kopš stāšanās amatā janvārī Tramps mudinājis Krieviju un Ukrainu izbeigt konfliktu. Tramps 15.augustā Aļaskā tikās ar Putinu un pēc sarunām paziņoja, ka ir panākts progress ceļā uz mieru, taču vienošanās par mieru pagaidām noslēgtas nav.

ASV prezidents atbalstīja Zelenska ideju, ka Krievijas un Ukrainas līderiem vajadzētu tikties, norādot, ka pēc tam varētu notikt trīspusēja tikšanās.

Kremlis paziņojis, ka Putina un Zelenska tikšanās ir iespējama tikai ar zināmiem nosacījumiem – konteksts liecina, ka runa ir par principiālu vienošanos panākšanu vēl pirms šādas tikšanās.

Kremlis pagaidām nav komentējis Trampa paziņojumus, ka trīspusēja tikšanās notiks.

Tēmas
