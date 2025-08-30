#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
ASV prezidents Donalds Tramps.
ASV prezidents Donalds Tramps.
Foto: EPA/SCANPIX

Tramps piedāvā nosūtīt amerikāņu privāto armiju uz Ukrainu, ko tas nozīmē Krievijai? 0

LA.LV
11:56, 30. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps apsver iespēju ļaut amerikāņu privātajiem militārajiem uzņēmumiem (PMC) izvietot savus spēkus Ukrainā ilgtermiņa miera līguma ietvaros, informē ārzemju medijs.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šovakar Lauvām un vēl trim zodiaka zīmēm gaidāms kaut kas patiesi maģisks!
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai 8
Aukstas kājas vai rokas? 5 vienkārši un iedarbīgi veidi kā uzlabot asinsriti
Lasīt citas ziņas

Šī ideja, kā ziņo The Telegraph, tiek apspriesta sarunās ar Eiropas sabiedrotajiem un paredz, ka PMC palīdzēs būvēt nocietinājumus, aizsargāt amerikāņu intereses un kalpot kā atturošs līdzeklis Krievijas iebrukuma gadījumā.

Trampa plāns, iespējams, ir reakcija uz solījumu, ka regulārais ASV karaspēks netiks izvietots Ukrainā. PMC klātbūtne varētu palīdzēt atjaunot aizsardzības struktūras frontes līnijā, veidot jaunas bāzes un aizsargāt amerikāņu uzņēmumus, vienlaikus pastiprinot atturošo spēku pret jebkādu Krievijas agresiju.

CITI ŠOBRĪD LASA
ASV dubulto palīdzību Ukrainai: jaunas Patriot raķetes un Starlink satelīti par milzīgu summu
Dramatisks mačs Rīgā: Serbija ar Jokiču pārspēj Latviju ar minimālu pārsvaru
Vai Tramps apvienos Putinu un Zelenski pie viena galda? Tramps sola, ka sarunas būs

Šī ideja tiek apspriesta kā daļa no plašākiem drošības garantiju plāniem, ko izstrādājusi Lielbritānijas un Francijas vadītā brīvprātīgo koalīcija, kas veido pamatu ilgtermiņa miera stratēģijai Ukrainā. Pēdējās detaļas, tostarp gaisa telpas patrulēšana, mācības un jūras misijas Melnajā jūrā, varētu tikt publiskotas jau šonedēļ pēc ilgām diplomātiskām sarunām, tostarp Trampa tikšanās ar Putinu Aļaskā.

Amerikāņu PMC jau iepriekš ir iesaistīti nocietinājumu būvniecībā Afganistānā un Irākā. To izvietošana Ukrainā nozīmētu, ka “Baltajam namam būs sava daļa spēlē”, palielinot atturošo efektu pret Krievijas iespējamu uzbrukumu, baidoties no ASV reakcijas.

Diskusijas par privātās armijas iesaistīšanos Ukrainā ir saistītas arī ar Vašingtonas un Kijevas kopīgu līgumu par Ukrainas minerālu un retzemju resursu ieguvi.

Kas ir amerikāņu PMC?

Privātie militārie uzņēmumi ASV radās 1990. un 2000. gados, kad pieauga nepieciešamība pēc aizsardzības, loģistikas un atbalsta militāro kampaņu laikā Irākā un Afganistānā. Tie nav formāli armijas spēki, bet darbojas kā korporācijas, kas sniedz pakalpojumus valdībām, starptautiskām organizācijām un privātajam biznesam.

Slavenākais un lielākais PMC ir “Blackwater” (tagad Constellis), ar 15 – 17 tūkstošiem darbinieku un uzņēmēju, kuri nodrošina apsardzi, loģistiku un analītiku. “DynCorp International” ir vēl viens lielākais uzņēmums, kas nodarbina vairāk nekā 10 tūkstošus līgumkaravīru.

Papildus šiem diviem ir arī citi uzņēmumi, piemēram, “KBR”, kas specializējas loģistikā un inženierzinātnēs. Pēdējos gados PMC sektora izmērs ir samazinājies, taču joprojām saglabā nozīmīgu lomu globālajā militārajā atbalstā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Viņš zina, kā provocēt: analītiķe atklāj, kādus psiholoģiskos trikus Putins izmanto, lai apmuļķotu Trampu
Trampa pārstāvis pārkāpis protokolu un tagad neatceras, ko īsti solījis Putins
Diplomāts kritizē Trampa ierosināto “mieru”: saskata Putina nodomus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.