Tramps piedāvā nosūtīt amerikāņu privāto armiju uz Ukrainu, ko tas nozīmē Krievijai? 0
ASV prezidents Donalds Tramps apsver iespēju ļaut amerikāņu privātajiem militārajiem uzņēmumiem (PMC) izvietot savus spēkus Ukrainā ilgtermiņa miera līguma ietvaros, informē ārzemju medijs.
Šī ideja, kā ziņo The Telegraph, tiek apspriesta sarunās ar Eiropas sabiedrotajiem un paredz, ka PMC palīdzēs būvēt nocietinājumus, aizsargāt amerikāņu intereses un kalpot kā atturošs līdzeklis Krievijas iebrukuma gadījumā.
Trampa plāns, iespējams, ir reakcija uz solījumu, ka regulārais ASV karaspēks netiks izvietots Ukrainā. PMC klātbūtne varētu palīdzēt atjaunot aizsardzības struktūras frontes līnijā, veidot jaunas bāzes un aizsargāt amerikāņu uzņēmumus, vienlaikus pastiprinot atturošo spēku pret jebkādu Krievijas agresiju.
Šī ideja tiek apspriesta kā daļa no plašākiem drošības garantiju plāniem, ko izstrādājusi Lielbritānijas un Francijas vadītā brīvprātīgo koalīcija, kas veido pamatu ilgtermiņa miera stratēģijai Ukrainā. Pēdējās detaļas, tostarp gaisa telpas patrulēšana, mācības un jūras misijas Melnajā jūrā, varētu tikt publiskotas jau šonedēļ pēc ilgām diplomātiskām sarunām, tostarp Trampa tikšanās ar Putinu Aļaskā.
Amerikāņu PMC jau iepriekš ir iesaistīti nocietinājumu būvniecībā Afganistānā un Irākā. To izvietošana Ukrainā nozīmētu, ka “Baltajam namam būs sava daļa spēlē”, palielinot atturošo efektu pret Krievijas iespējamu uzbrukumu, baidoties no ASV reakcijas.
Diskusijas par privātās armijas iesaistīšanos Ukrainā ir saistītas arī ar Vašingtonas un Kijevas kopīgu līgumu par Ukrainas minerālu un retzemju resursu ieguvi.
Kas ir amerikāņu PMC?
Privātie militārie uzņēmumi ASV radās 1990. un 2000. gados, kad pieauga nepieciešamība pēc aizsardzības, loģistikas un atbalsta militāro kampaņu laikā Irākā un Afganistānā. Tie nav formāli armijas spēki, bet darbojas kā korporācijas, kas sniedz pakalpojumus valdībām, starptautiskām organizācijām un privātajam biznesam.
Slavenākais un lielākais PMC ir “Blackwater” (tagad Constellis), ar 15 – 17 tūkstošiem darbinieku un uzņēmēju, kuri nodrošina apsardzi, loģistiku un analītiku. “DynCorp International” ir vēl viens lielākais uzņēmums, kas nodarbina vairāk nekā 10 tūkstošus līgumkaravīru.
Papildus šiem diviem ir arī citi uzņēmumi, piemēram, “KBR”, kas specializējas loģistikā un inženierzinātnēs. Pēdējos gados PMC sektora izmērs ir samazinājies, taču joprojām saglabā nozīmīgu lomu globālajā militārajā atbalstā.