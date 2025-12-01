“Viņa bija tik pārgurusi, ka, iespējams…” Savu versiju par traģēdiju Daugavā izteikusi Ilonas kolēģe Marina 1
Glābšanas darbi Daugavā beigušies – no upes izcelta gan bojāgājusī Ilona Jaukule, gan viņas automašīna. Nu līdzjūtību Ilonai izteikuši NMPD darbinieki un par notikušo runājusi arī Ilonas kolēģe Marina Kornatovska.
Marina video tiešraidē stāsta, ka Ilona bija ļoti labs cilvēks. Kolēģe aicina līdzcilvēkiem būt iejūtīgiem un nerakstīt komentāros muļķības, lai vai kādi būtu traģēdijas iemesli.
Marina arī atklāj, ka Ilona strādājusi gan NMPD, gan slimnīcā. Viņa saka: “Es nebrīnītos, ja viņa vēl kaut kur strādātu”.
“Es noskatījos to video kurā viņa brauc ar auto, iebraucot tieši ūdenī. Skrullēju komentārus un saprotu, ka versiju ir daudz – ka tas ir bijis apzināti, pašnāvība…, bet zināt – viņa tik daudz strādāja! Atnākot no “ātrajiem”, viņa gāja uz “toksikoloģiju”. Atnākot no “toksikoloģijas”, viņa gāja atpakaļ uz “ātrajiem”. Esmu pārliecināta, ka viņa bija tik pārgurusi, kā jau visi mediķi Latvijā, ka, iespējams, viņa kļūdas pēc nogriezās tur… Es neticu, ka viņa būtu varējusi uztaisīt pašnāvību. Visi kolēģi pateiks to pašu.
Veselību jums visiem, saudzējiet sevi un pievērsiet uzmanību saviem tuviniekiem,” tiešraidē izteicās Marina.
Līdzjūtības vārdi no NMPD kolēģiem
“Mēs, kolēģi dienestā, skumstam un sērojam par kolēģes Ilonas Jaukules pēkšņo, pāragro un traģisko aiziešanu mūžībā.
Ilona bija viens no sirsnīgākajiem, labsirdīgākajiem un gādīgākajiem cilvēkiem mūsu vidū. Un tā dienestā mēs viņu vienmēr arī atcerēsimies.
Kolēģi viņu mīlēja un dziļi cienīja – bija gods strādāt viņai līdzās. Ilonā vienmēr mita spēks, drosme un augsta profesionalitāte, gan dodoties izsaukumos, gan ievadot darbā jaunos kolēģus kā mentoram.
Ilona vienmēr paliks mūsu atmiņās un sirdīs – kā gaisma, kas nepazūd. Sērās esam kopā ar Ilonas mīļajiem – ģimeni, draugiem un kolēģiem,” vietnē “Facebook” piemiņu izsaka NMPD darbinieki.