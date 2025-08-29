#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Viņš zina, kā provocēt: analītiķe atklāj, kādus psiholoģiskos trikus Putins izmanto, lai apmuļķotu Trampu 0

13:12, 29. augusts 2025
Kremļa diktators Vladimirs Putins izmanto virkni psiholoģisku paņēmienu, lai novestu sarunas strupceļā, vienlaikus izvairoties no ASV prezidenta Donalda Trampa dusmām. ASV analītiķe Rebeka Koflere savā slejā izdevumam “The Telegraph” raksta, ka ASV līderim ir pamats dusmoties uz Putinu, un Krievijas līderis to lieliski apzinās.

Nesen notikušās sarunas Aļaskā, kurās Putins faktiski noraidīja visus ASV, Eiropas Savienības un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska priekšlikumus, agrāk vai vēlāk novedīs pie tā, ka Tramps vēlēsies “pievilkt skrūves” un rīkoties izlēmīgāk.

ASV prezidents nav no tiem, kurš “grib izskatīties pēc neveiksminieka”.
“Tomēr Putins, visticamāk, to jau ir ņēmis vērā savos aprēķinos. Viņš zina, ka pārbauda Trampa pacietību,” norāda analītiķe.

Koflere uzskata, ka Putina galvenais mērķis ir pēc iespējas ilgāk noturēt Trampu “spēlē”.

Putina mērķis ir pēc iespējas ilgāk aizkavēt neizbēgamās negatīvās sekas, piemēram, sekundāro sankciju ieviešanu, lai dotu Kremlim laiku īstenot savu stratēģiju – novājināt Ukrainu un piespiest Kijivu kapitulēt.

Putins, kurš savulaik bija Valsts Drošības komitejas (VDK) izlūkdienesta aģents, apguvis vairākus psiholoģiskos paņēmienus, kurus viņš  izmanto saskarsmē ar Trampu.

Analītiķe izceļ trīs galvenos paņēmienus, ko Putins izmanto attiecībās ar  Trampu.

Pirmkārt – glaimi. Putins nekad publiski nav izteicies negatīvi par Trampu. Gluži pretēji – dēvējis viņu par “gudru” un “pragmātisku” līderi. Kārtējie glaimi izskanēja 22. augustā, kad pēc tikšanās Aļaskā viņš paziņoja, ka “parādījusies gaisma tuneļa galā”.

Otrkārt – refleksīvā kontrole.

Lai iegūtu laiku, Kremlis izmanto metodi, kas radīta, lai manipulētu ar oponenta realitātes uztveri.

Putins pielāgo vārdus un darbības tā, lai tās Trampam šķistu pārliecinošas un saistošas.

Treškārt – džudo principi. Putins, kuram ir melnā josta džudo, prasmīgi izmanto šīs cīņas mākslas paņēmienus arī politikā.

Tā kā džudo balstās uz pretinieka psiholoģisku manipulāciju un izsišanu no līdzsvara, līdzīgi paņēmieni tiek pielietoti arī saskarsmē ar Trampu.

Analītiķe brīdina: Putins, visticamāk, ir sadzirdējis Trampa iepriekš izteiktos “slēptos draudus” un jau laikus plāno savus pretsoļus.

Piemēram, viņš varētu atdot dažus ukraiņu bērnus, atbildot uz ASV pirmās lēdijas Melānijas Trampas vēstuli, vai arī izvēlēties citu novilcināšanas taktiku.

Jau vēstīts, ka šī gada 15. augustā Aļaskā, Ankoridžā, Elmendorfa-Ričardsona militārajā bāzē notika Trampa un Putina tikšanās, lai apspriestu Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu.

Tikšanās ilga aptuveni 2,5 stundas, bet konkrēta vienošanās netika panākta.

Tramps uzsvēra sarunu produktivitāti, solot informēt Ukrainas prezidentu Zelenski, bet Putins runāja par “ilgstoša miera” nepieciešamību, nevis pamieru, uzstājot uz Krievijas interešu aizsardzību.

Tikšanās raisīja bažas Eiropā un Ukrainā, ka lēmumi varētu kaitēt Ukrainas interesēm, jo sarunās Ukraina nepiedalījās.

Ankoridžā notika protesti pret Putina ierašanos. Krievijas propaganda pasniedza tikšanos kā Putina diplomātisku uzvaru, kamēr Rietumu mediji kritizēja Trampu par piekāpšanos, kas var pagarināt konfliktu.

Tramps atklāj ļoti vienkāršu iemeslu, kāpēc Putins negrib tikties ar Zelenski
“Ir divi formāti, kuros ir reāli panākt progresu,” pārliecināts Zelenskis, bet Putins no viņa izvairoties
Tramps atstās Putinu un Zelenski vienus? ASV prezidents maina stratēģiju
