Vai Vanga un Nostradams pareģoja Tuvo Austrumu konfliktu? Lūk, kādas prognozes viņi izteica 2026. gadam 0
Pēdējās nedēļās situācija Tuvo Austrumu reģionā saasinājusies pēc tam, kad Izraēla un Amerikas Savienotās Valstis veikušas kopīgus uzbrukumus Irānai. Šīs konflikts atkal izraisījis bažas cilvēku vidū, ka varētu sākties plašāks karš, iespējams pat Trešais pasaules karš, vēsta “Unian”.
Bulgāru gaišreģe Vanga savās vīzijās paredzējusi, ka 2026. gadā pasaule varētu kļūt par liecinieci globālam konfliktam. Slēgtajos sapņos un redzējumos, kas veido viņas leģendāros pareģojumus, minēts, ka karš varētu sākties austrumos un izplatīties uz Rietumiem. Šobrīd situācija Tuvo Austrumu reģionā ir tik saspringta kā vēl nekad agrāk, iesaistot Irānu, Izraēlu un ASV, un cilvēki atkal sākuši uzdot jautājumu – vai Vangas pareģojums piepildīsies?
Vai Vanga to pareģoja jau iepriekš?
ASV prezidents Donalds Tramps devis rīkojumu veikt uzbrukumus Irānai. Tā rezultātā Rietumu pasaulē radusies dalīta nostāja – daļa valstu uzskata uzbrukumu par nepieciešamu preventīvu darbību, savukārt citi bažījas, ka šāda koordinācijas trūkuma dēļ pastāv risks, ka konflikts izplatīsies vēl plašāk.
Vangas sekotāji uzskata, ka viņa paredzējusi ne tikai Tuvo Austrumu karu, bet arī iespējamu konfliktu Eiropā, kas varētu izraisīt būtisku iedzīvotāju skaita samazināšanos. Tramps savukārt norādījis, ka saspīlējums starp Irānu un ASV varētu turpināties vismaz četras nedēļas, un šajā laikā citu valstu iesaistīšanās risks ir ļoti augsts, īpaši ņemot vērā Irānas uzbrukumus valstīm, kur izvietotas ASV militārās bāzes.
Arī franču gaišreģis Nostradams esot paredzējis lielu karu 2026. gadā. Vienā fragmentā no viņa grāmatas teikts: “Septiņi liela kara mēneši, cilvēki gāja bojā ļaunuma dēļ/ Ruānā, Evrē, karalis nepievils.” Šo pareģojumu saista ar konfliktu starp ASV, Izraēlu un Irānu, kas varētu ilgstoši destabilizēt reģionu.
Ja pašreizējā situācija saasināsies, tā varētu turpināties mēnešiem ilgi.
Nostradams arī rakstīja: “Celsies liels bišu spiets… naktī notiks slazds…” Šis pareģojums tiek saistīts ar Trampu un Putinu, norādot, ka abi 2026. gadā gūs panākumus. Tomēr cits pareģojums attiecas uz jaunu pasaules līderi. “Ēnas kritīs, bet celsies gaismas cilvēks. Un zvaigznes vadīs tos, kas ieskatās sevī,” viņš rakstīja.
Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.