Lai arī daudziem tas var šķist savādi, pat nepieņemami, vēlēties sevī izmainīt vai uzlabot izskatu ir tikai normāli. Piemēram, jau gadsimtiem ilgi cilvēki izvēlas rotāt savu ķermeni ar tetovējumiem. Tāpat neskaitāmi ļaudis liek sev skaistākus zobus un taisa permanento grimu.
Tie, kas izmanto sociālos medijus, noteikti ir pamanījuši, ka arvien vairāk cilvēku izvēlas taisīt arī plastiskās operācijas. Gan jauni, gan gados vecāki ļaudis vēlas, piemēram, lielākas vai simetriskas formas krūtis vai sev vēlamāku deguna formu. Lai uzzinātu vairāk par plastisko operāciju veikšanu, sarunājos ar Dr. Jāni Zaržecki no plastiskās ķirurģijas klīnikas “Center of Aesthetic Surgery”.
Plastisko operāciju var veikt jebkurš, kurš var atļauties lietotu automašīnu
Dr. Zaržeckis stāsta, ka visā pasaulē pieaug plastisko operāciju taisīšanas tendence. Ja agrāk tā bija ekskluzīva iespēja – operācijas taisīja slavenības un kinozvaigznes -, tad tagad cenas ir palikušas ekonomiski pieejamākas. “Šobrīd plastisko operāciju var uztaisīt jebkurš, kurš var nopirkt lietotu automašīnu,” teic ārsts.
Salīdzinoši zemās cenas ir viens no aspektiem, kāpēc pieaug pieprasījums pēc plastiskajām operācijām. Otrs aspekts ir tehnoloģiju attīstība. “Tehnoloģijas ļauj operācijas veikt ātrāk un ievērojami samazināt atveseļošanās laiku,” skaidro ķirurgs.
Veselības tūrisms Latvijā
Ja bija radies iespaids, ka tikai latvieši brauc uz ārzemēm veikt plastiskās operācijas, tad izrādās, ka tas notiek arī pie mums. Dr. Zaržeckis atklāj, ka
Lai arī plastiskās ķirurģijas pakalpojumi šiem pacientiem Latvijā ir ekonomiski pieejamāki, Dr. Zaržeckis norāda, ka visbūtiskākā ir laba reputācija. Šie pacienti jeb veselības tūristi nāk par labu arī Latvijas ekonomikai – pacienti Latvijā uzturas apmēram nedēļu un tajā laikā izmanto gan viesnīcas, gan restorānus, gan citus pakalpojumus.
Runājot par operācijām kā tādām, Dr. Zaržeckis pauž, ka, ja agrāk pieprasītākā bija krūšu palielināšanas operācija, tad tagad vispieprasītākās ir tā saucamās face lift operācijas, kuras ķirurgi praksē sauc par novecojošas sejas ķirurģiju.
Ja “Center of Aesthetic Surgery” klīnikā agrāk šādas operācijas veica aptuveni vienu mēnesī, tad šobrīd ir dienas, kurās veic trīs šādas operācijas. Face lift operācijas cena ir ap 5–6 tūkstošiem eiro. Ir klienti, kuri pēc 10 gadiem atgriežas un lūdz šo operāciju veikt atkārtoti ļoti labā efekta dēļ. “Izmaiņas ir ļoti uzskatāmas, konkrētas un pārliecinošas,” teic ķirurgs.
Operācija ir tikai puse no uzvaras
stāsta Dr. Zaržeckis, norādot, ka jebkura operācija nav vajadzīga jebkuram pacientam. Ķirurgam jāņem vērā pacienta personība, pacienta psihes īpatnības un pacienta ekspektācijas, un jāspēj saprast un izstāstīt, kas būs tad, kad konkrētā operācija būs uztaisīta.
“Ja ir pareizi atlasīts pacients, un labi uztaisīta operācija, tas nodrošina panākumus. Var uztaisīt pareizu operāciju nepareizam pacientam, bet tādā gadījumā ir sagaidāma neveiksme – nelaimīgs pacients,” teic ķirurgs.
“Seja ir dvēseles spogulis. Ir ārkārtīgi svarīgi nesabojāt to labo, kas jau ir pacienta sejā,” stāsta ārsts. Kā piemēru viņš min mazās grumbiņas, kas parādās acu kaktiņos smaidīšanas laikā. Ķirurgs pauž, ka šīs grumbiņas nekad nevajag “ņemt nost”, jo tad cilvēks pazaudē spēju smaidīt ar acīm – cilvēks pazaudē savu šarmu.
Dr. Zaržeckis atklāj, ka pietiekami bieži no operāciju veikšanas sanāk pacientus atrunāt: “Kad es biju jaunāks ķirurgs, man šķita, ka man jāizoperē visi pacienti, kas ienāk pa mana kabineta durvīm – tā ir bezgala tuvredzīga pieeja. Tagad, kad prakse ir lielāka, ir daudz vieglāk uzminēt, kas būs tad, kad operācija tiks veikta – vai tas pacientam būs pienesums un ko tas mainīs viņa dzīvē.”
Ja ķirurgs to spēj veiksmīgi izdarīt, tad pacientam dzīves kvalitāte būtiski uzlabojas, un ķirurgam un klīnikai veidojas laba reputācija.
Lai arī katra operācija ir sava veida risks, Dr. Zaržeckis norāda, ka medicīnā ir zelta likums – ārsts nedrīkst nodarīt kaitējumu pacientam. Latīniski to sauc par noli nocere – pie šī likuma ir jāpieturas. “Normāli veicot kosmētiskās operācijas, veselībai netiek nodarīts kaitējums,” skaidro ķirurgs. Vienmēr jāizvērtē riski pret ieguvumu.
Doties uz ārzemēm ir kā spēlēt krievu ruleti
Komentējot lielo popularitāti pacientiem doties veikt dažādas operācijas uz Turciju, Dr. Zaržeckis pauž, ka šādā lēmumā ir diezgan lieli riski, jo Turcija ir liela – tur ir gan labi ķirurgi, gan tādi, kuriem ir divas kreisās rokas.
skaidro ķirurgs.
Kā vēl vienu riska faktoru viņš min komplikācijas. Pacienti no Turcijas tiek atsūtīti mājās, taču komplikācijas, ja tādas rodas, tiek piedzīvotas Latvijā. “Tādi pacienti ne vienreiz vien ir nonākuši arī mūsu klīnikā,” atklāj ārsts. Komplikāciju risks, lai arī parasti niecīgs, pastāv vienmēr. Dodoties veikt plastiskās operācijas uz ārzemēm, Dr. Zaržeckis iesaka apsvērt, vai riski attaisno naudas ietaupījumu. Viņam ir zināmi gadījumi, kad klientu Turcijā konsultē slavens ķirurgs, taču operāciju veic pilnīgi cits ārsts. Tāpat nereti turku ķirurgi pēc operācijas nerūpējas par pacientiem, kuriem ir komplikācijas.
Nobeigumā jautāju ķirurgam par piedzīvotiem kurioziem profesionālajā darbībā. “Ir vīrieši, kuri atnāk un grib sev iegūt vīrišķīgāku izskatu – lai es uztaisu viņiem uz vaiga kādu rētu, jo rētas izdaiļojot vīrieti,” smejot teic Dr. Zaržeckis.
