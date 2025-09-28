Vai viņa tikai pieklājīgi izliekas? 8 pazīmes, kas atklāj patiesību 0

21:45, 28. septembris 2025
Kokteilis Mīli

Tur, kur mīlestība, tur mēdz būt arī sāpes. Ja neesi pārliecināts, vai sieviete, ar kuru šobrīd komunicē, ir ieinteresēta tevī, tad pavēro viņu… Ļoti iespējams, ka viņa nevar saņemties atklāt tev savas patiesās sajūtas.

Sargā savu sirdi! 8 pārtikas produkti, kas spēj samazināt insulta attīstības risku
8 signāli, kas liecina – viņa nav ieinteresēta, bet ir pārāk pieklājīga, lai tev to pateiktu!

1. Viņa pārstāj atbildēt

Tu viņai raksti, atstāj audio ziņu, bet viņa tev neatbild vai atbild pēc lielas pauzes. Ja sievietei tu tiešām interesētu, viņa neliktu tev ilgi gaidīt!

2. Viņa vienmēr ir “pārāk aizņemta”

Protams, ikvienam ir saspringts grafiks, taču svarīgs ir attaisnojuma iemesls. Ja tas ir: “Man jātīra dzīvoklis”, viņa nevēlas būt kopā ar tevi.

3. Viņa izvairās no acu kontakta

Ja viņai jūs patiktu, viņa meklētu jūsu acis! Acu kontaktam ir liela nozīme jūtu pasaulē – pievilkšanās spēks. Neatkarīgi no tā, vai jūs vakariņojat divatā vai dejojat – ja viņa uz tevi neskatās, viņa tevi nemeklē.

4. Viņa tevi ignorē sabiedriskās vietās

Ja ballītē viņa vairāk sarunājas ar citiem, tu viņai neesi nekas īpašs. Atstāšana malā nekad nav patīkama sajūta, bet centies to neuztvert pārāk skarbi. Atraidījums neatspoguļo tavu vērtību.

5. Viņa uzaicina citus cilvēkus līdzi uz jūsu randiņu

Ja viņa negaidīti paņem līdzi vēl kādu uz sarunāto tikšanos, tad zini – viņa nav ieinteresēta tevī kā savā otrā pusītē.

6. Viņa norāda uz negatīvajiem aspektiem tavā personībā

Ja viņa tev tieši pasaka, ko viņas draugi par tevi domā, un tas nav nekas labs, tad zini – labāk atver savu sirdi jaunam iepazīšanās stāstam.

7. Viņa runā par citiem puišiem

Ja viņa sarunās ar tevi bieži piemin citus vīriešus, tas ir signāls, kas liecina – viņai tu esi paziņa, draugs, sarunu biedrs, bet nekas vairāk.

8. Viņa nepieliek nekādas pūles

Un visbeidzot – viņa necenšas tevi labāk iepazīt vai satuvināties ar tevi. Viņa neuzskata, ka esi pūļu vērts.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

