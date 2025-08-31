#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Ceļojumu nozare strauji mainās – iemesls pārsteigs pat pieredzējušos ceļotājus 0

LA.LV
12:01, 31. augusts 2025
Stāsti Ceļojumi

Tūrisma nozare visā pasaulē piedzīvo ievērojamas pārmaiņas. Un tas notiek, pateicoties sievietēm, vēsta “National Geographic”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajā datumā, ir lemts kļūt bagātiem un slaveniem
RAKSTA REDAKTORS
Tā ir alga vai joks? Ervīns parāda, iespējams, pazemojošāko darba sludinājumu Latvijā sociālo tīklu speciālistam
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai 8
Lasīt citas ziņas

Saskaņā ar 2024. gada ziņojumu sievietes pieņem 82% no visiem ceļošanas lēmumiem, sākot no atvaļinājuma galamērķa izvēles līdz viesnīcas izvēlei. Turklāt sievietes ceļo biežāk nekā vīrieši – 64% ceļotāju visā pasaulē mūsdienās ir sievietes.

Šī šķietamā atšķirība ir radījusi jauna veida tūrismu — tikai sievietēm paredzētas ekskursijas. Un šī tendence mūsdienās attīstās ļoti strauji.

CITI ŠOBRĪD LASA
Heroīns cauri Latvijai līdz Vācijai, bet mūsu muitas darbinieki neko nemanīja… Deviņām amatpersonām piemēroti disciplinārsodi
Hakeri atstāja virtuālu zīmīti! Kāpēc Latvijas kultūras sistēmas kļuva par mērķi nopietnam kiberuzbrukumam?
Gatavojies pārsteigumiem – no nākamās nedēļas vidus laiks būs siltāks un lietaināks

Pēdējos gados vairākkārt ir pieaudzis ceļojumu uzņēmumu skaits, kas specializējas tieši sieviešu tūrismā. Esošie operatori paplašina savu produktu klāstu, pielāgojot tos klientēm – sievietēm.

“Arvien vairāk sieviešu tagad ir finansiāli neatkarīgas, lai varētu vadīt savus uzņēmumus,” šo tendenci skaidro Klēra Kopmena, “Adventure Tours UK” dibinātāja.

Ir svarīgi atzīmēt, ka ne visas sievietes-ceļotājas ceļo kopā ar partneri vai vienas – daudzas pievienojas grupu ceļojumiem. Iemesli, kāpēc dāmas labprāt pievienojas grupām – izmaksu ietaupījums un drošība. Lai gan jauktas (vīriešu un sieviešu) grupu ekskursijas zināmā mērā risina abus šos jautājumus, dažām sievietēm-ceļotājām ekskursijas tikai sieviešu kompānijā šķiet daudz drošākas un psiholoģiski ērtākas.

Kā atklāj sieviete, kura regulāri dodas tikai sievietēm paredzētās ekskursijās, tas ir lielisks veids, kā piedzīvot sieviešu solidaritāti. “Es izvēlos tikai sievietēm paredzētas grupas, jo meklēju atbildes no citām sievietēm,” viņa saka. “Mēs runājām par menopauzi, tukšās ligzdas sindromu, visu. Šādos ceļojumos dažas no mums atklāti runā par tēmām, par kurām nevar runāt ar savām tuvākajām draudzenēm. Neviens tevi nenosoda.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
neizskatīties pēc lauķa ceļojuma laikā: 7 pazīmes, kas tevi nodod
Nosaukta visstresainākā pilsēta pasaulē – tās ielas ik gadu pārpludina miljoniem tūristu
Šīs ceļojumu galamērķu valstis patiesībā ir pilnīgs murgs! 10 valstis, kur labāk nedoties
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.