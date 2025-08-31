Ceļojumu nozare strauji mainās – iemesls pārsteigs pat pieredzējušos ceļotājus 0
Tūrisma nozare visā pasaulē piedzīvo ievērojamas pārmaiņas. Un tas notiek, pateicoties sievietēm, vēsta “National Geographic”.
Saskaņā ar 2024. gada ziņojumu sievietes pieņem 82% no visiem ceļošanas lēmumiem, sākot no atvaļinājuma galamērķa izvēles līdz viesnīcas izvēlei. Turklāt sievietes ceļo biežāk nekā vīrieši – 64% ceļotāju visā pasaulē mūsdienās ir sievietes.
Šī šķietamā atšķirība ir radījusi jauna veida tūrismu — tikai sievietēm paredzētas ekskursijas. Un šī tendence mūsdienās attīstās ļoti strauji.
Pēdējos gados vairākkārt ir pieaudzis ceļojumu uzņēmumu skaits, kas specializējas tieši sieviešu tūrismā. Esošie operatori paplašina savu produktu klāstu, pielāgojot tos klientēm – sievietēm.
“Arvien vairāk sieviešu tagad ir finansiāli neatkarīgas, lai varētu vadīt savus uzņēmumus,” šo tendenci skaidro Klēra Kopmena, “Adventure Tours UK” dibinātāja.
Ir svarīgi atzīmēt, ka ne visas sievietes-ceļotājas ceļo kopā ar partneri vai vienas – daudzas pievienojas grupu ceļojumiem. Iemesli, kāpēc dāmas labprāt pievienojas grupām – izmaksu ietaupījums un drošība. Lai gan jauktas (vīriešu un sieviešu) grupu ekskursijas zināmā mērā risina abus šos jautājumus, dažām sievietēm-ceļotājām ekskursijas tikai sieviešu kompānijā šķiet daudz drošākas un psiholoģiski ērtākas.
Kā atklāj sieviete, kura regulāri dodas tikai sievietēm paredzētās ekskursijās, tas ir lielisks veids, kā piedzīvot sieviešu solidaritāti. “Es izvēlos tikai sievietēm paredzētas grupas, jo meklēju atbildes no citām sievietēm,” viņa saka. “Mēs runājām par menopauzi, tukšās ligzdas sindromu, visu. Šādos ceļojumos dažas no mums atklāti runā par tēmām, par kurām nevar runāt ar savām tuvākajām draudzenēm. Neviens tevi nenosoda.”