Nespied!!! 5 izplatītākās kļūdas, ko sievietes pieļauj urinējot 0
Daudzas sievietes mēdz steigā paātrināt urinēšanas procesu vai profilaktiski, pirms došanās ārā no mājas, aiziet uz tualeti. Taču, kā norāda eksperti, šādi ieradumi var kaitēt urīnpūšļa un iegurņa pamatnes veselībai, veicinot urīna nesaturēšanu un urīnceļu infekcijas.
Urinēšana ir viens no dabiskākajiem organisma procesiem, par kuru parasti nedomājam – mēs vienkārši to darām. Tomēr izrādās, ka tas, kā mēs to darām, var būt tikpat svarīgi kā tas, cik bieži to darām. Nepareizi ieradumi tualetē rada papildu slodzi iegurņa pamatnes muskuļiem un urīnpūslim, un laika gaitā tas var veicināt urīna nesaturēšanu, biežas urīnceļu infekcijas un pat orgānu noslīdējumu, vēsta ārzemju mediji.
Kāpēc tas sievietēm ir īpaši aktuāli?
Sievietes anatomijas dēļ iegurņa pamatne jeb muskuļu “šūpuļtīkls” ir īpaši pakļauts slodzei. Šie muskuļi tur un balsta dzemdi, olnīcas, urīnpūsli un zarnas, un tiem katru dienu nākas izturēt ievērojamu spiedienu. Grūtniecības laikā tie tiek izstiepti un novājināti, dzemdību laikā – pakļauti milzīgai slodzei, un menopauzes laikā hormonu svārstības padara audus vēl trauslākus.