Ilustratīvs foto.
Foto: SHUTTERSTOCK

Neticēsiet, bet šīs 3 labās īpašības atbaida vīriešus 0

kokteilis.lv
22:13, 12. septembris 2025
Kokteilis Mīli

Tu esi gudra, tu esi pārliecināta par sevi, tu esi stipra sieviete, taču dažreiz tava spēcīgā sievietes enerģija var nenākt par labu, kad runa ir par vīriešiem.

Jā, tavs spēks var vīriešus atgrūst. Eksperti izgaismojuši trīs labas īpašības sievietēs, kuras vīriešus, nevis pievelk, bet tieši otrādāk – atbaida.

Jūs esat entuziastiska un dominējat sarunā

Jūs runājat ātri, un jums ir daudz ko teikt – tajā nav nekā slikta. Taču, kad mēdzat aizrauties, jūs sākat dominēt, neatstājot vietu otram.

Vīrieši nejūtas aicināti iesaistīties sarunā. Ja vēlaties satikt vīrieti, kurš ir jums emocionāli un intelektuāli līdzvērtīgs, jums būs jāpiebremzē – ļaujiet arī otram reizēm dominēt.

Jūs esat autoritatīva, tāpēc atstājat iespaidu, ka esat kontrolējoša

Jūs esat spēcīga, inteliģenta sieviete, un tas ir lieliski. Vīriešiem patīk inteliģence. Cilvēki tevi apbrīno. Bet – kad satiekat vīrieti, kurš jums patīk, ir pienācis laiks mainīt virzienu, jo vīrietis nevēlas sievieti, kura ir pār viņu autoritatīva. Viņš vēlas līdzvērtīgu ceļa biedru.

Jūsu pārāk lielā autoritatīvā izturēšanās nedarbosies līdzsvarotās attiecībās, jo radīsies iespaids par pārāk lielu kontrolēšanu. Un kontrolējošā sievietē nav nekā pievilcīga. Eksperti norāda, ka tas piesaista tikai vājus vīriešus.

Jūs esat nopietna – vīrieši neredz jūsu rotaļīgo pusi

Nopietnība ir vajadzīga, taču ikviens zina, ka humors ir viena no panākumu atslēgām. Autoritatīva un nopietna rīcība lieliski noder karjerā. Cilvēki jums sekos un jūs gūsiet lielus panākumus. Bet, kad neesiet darbā, jums jāparāda, ka jūsos ir kaut kas rotaļīgs. Tieši tas patīk vīriešiem.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

