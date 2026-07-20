Vai zināt, kas atrodas divu ielu attālumā no jūsu mājām? Darbs, ezers vai kaimiņš ar medus burku! Radīts rīks, kas to viegli ļaus uzzināt 0
Ar LA.LV sazinājās Romans, kurš izstrādājis interesantu rīku, kas ļauj labāk iepazīt savu apkaimi, bet uzņēmējiem – ir vēl viena vieta, kurā parādīties. Aicinājām Romanu sagatavot plašāku ieskatu, ko tad piedāvā jaunā platgorma r23.lv! Turpinājumā viņa stāsts.
Atveriet r23.lv — un vienkārši paskatieties sev apkārt. Lūk, pietura, un tajā dzīvs tablo: autobuss pienāks pēc četrām minūtēm. Lūk, ezers peldēm un atpūtai nedēļas nogalē — un uzreiz redzams, kā piebraukt un kur atstāt mašīnu. Lūk, dežūraptieka, kas atvērta tieši tagad, naktī. Un lūk, cilvēks no blakus mājas pārdod medus burku. Tā ir “dzīva” Latvijas karte trīs valodās — latviešu, krievu un angļu. Mani sauc Romans, un šo karti es uzbūvēju viens: bez uzņēmuma, bez investoriem, no nulles. Un uzreiz pateikšu galveno: tā nav sludinājumu vietne. Sludinājumi ir tikai viena lielās platformas daļa, bet pati platforma aug un attīstās katru dienu.
Jau 30 000 objektu
Šodien kartē ir gandrīz 30 000 objektu no visas Latvijas — un tas nav sauss saraksts, bet dzīva karte, kurā viss redzams tev apkārt. Šeit katrs atradīs, ar ko nodarboties.
Es apzināti izvietoju visu līdzās, vienā projektā. Ja nu cilvēks ienāk apskatīt autobusu sarakstu — bet acs nejauši aizķeras aiz keramikas kursiem, kas arī varētu iepriecināt? Ja nu atver aviobiļešu piedāvājumu, ierauga cenu pāris eiro apmērā — un pirmo reizi aizlido paskatīties pasauli? Ja nu atrod vietu pusstundas brauciena attālumā no mājām, par kuru pat nezināja, — un pavada tur nedēļas nogali ar ģimeni. Viss projekts ir par labumu cilvēkam: ienāci pēc viena, bet nejauši atradi ko vairāk.
Vairāk nekā 2 000 ezeru — gan vienkārši atpūsties pie ūdens ar visu ģimeni, gan makšķerniekiem: redzams, kā piebraukt un kur apstāties, bet daļai ezeru aprakstā pat norādīts, kādas zivis tajos mīt. Vairāk nekā 7 000 vietu atpūtai un izklaidei: pilis, ūdenskritumi, skatu torņi, pludmales, dabas takas, parki — visām nedēļas nogalēm uz priekšu. Vairāk nekā 3 500 kursu un pulciņu pieaugušajiem un bērniem — es ļoti ceru, ka kāds atvērs šo sadaļu, aizdegsies un, iespējams, atradīs savu dzīves aicinājumu. Pasākumu afiša pa pilsētām. Dežūraptiekas ar darba laikiem. Elektroauto uzlādes stacijas. Zemnieku saimniecības, kur produktus var nopirkt tieši pie saimnieka.
Ir ceļojumu sadaļa: prāmji un aviobiļetes ar dzīvām cenām — cenas atjaunojas, un reizēm biļeti var noķert par pāris eiro, tam ir vērts sekot līdzi. Un līdzās — dzīva debesu karte: redzams, kā tieši šajā sekundē virs Latvijas lido lidmašīna.
Ir pat “tumšā karte” — pamestas vietas, veci forti un bunkuri vēstures cienītājiem.
Un vēl — sadaļa par kiberdrošību: tiešraidē redzams, kā šajā sekundē notiek uzbrukumi vietnēm — ne tikai manai, tas notiek ar katru vietni internetā, katru dienu. Es aprakstīju katru uzbrukumu vienkāršiem vārdiem — ja nu kāds no jauniešiem izlasīs, aizdegsies un arī stāsies cilvēku aizsardzībā. Kāpēc es to izcēlu? Mūsdienās nepietiek izdomāt vietni un uzturēt to serverī — par projekta un cilvēku drošību jādomā no pirmās dienas. Baisi pat iedomāties, kādas cīņas katru dienu izcīna giganti — bet mazajiem nav vieglāk: jātur aizsardzība un vienlaikus jāglabā cilvēku dati drošībā.
Pašu ražots
Karti es uzbūvēju savu — tā nav Google. Savas kartes, sava adrešu meklēšana, savi maršruti pa Latvijas ceļiem. Kāpēc? Tāpēc, ka sveša karte ir sveši noteikumi: limiti, skaitītāji, atkarība. Bet sava — tā ir brīvība darīt ērti cilvēkam, nevis korporācijai.
Un šī brīvība redzama sīkumos. Es apzināti nesabēru visu vienā kaudzē: karšu ir vairākas — atsevišķa ezeriem, atsevišķa atpūtai un izklaidei, un galvenā — mūsu, ikdienas dzīvei. Tāpēc kartē ir tīrs skats, bet viss vajadzīgais parādās pēc pieprasījuma, ar vienu pogu. Nospiedi «pieturas» — parādījās punkti, uzsiti uz pieturas — un uzreiz saraksts: kad pienāks autobuss. Atvēri vakanci — vari turpat izveidot maršrutu un paskatīties, kas ir līdzās. Atvēri ezeru — ar vienu pieskārienu atrodi pludmali, stāvvietu vai kafejnīcu netālu. Atradi interesantu vietu — poga, un maršruts gatavs. Šādu sīkumu ir desmitiem, un katrs veidots ar vienu domu: cilvēkam jābūt ērti — un nekā lieka acu priekšā.
Un vēl projektam noticēja pasaules kiberdrošības gigants Akamai — no tiem, kuru aizsardzībā ir Apple, Microsoft un daudzi citi planētas lielākie uzņēmumi. Tagad tajā ir arī mana karte. Viņiem, starp citu, nav nekādu īpašu programmu jaunuzņēmumiem — no ielas tur netiek, tāpēc krāpnieku, huligānu un afēristu tur nav. Dzīvo manuālo atlasi es izgāju pats: gandrīz divas nedēļas tiešas sarakstes — un viņi paņēma projektu pie sevis. Tas man atraisīja rokas. Man, vientuļniekam, tas bija īsts brīnums: es pēkšņi nokļuvu uzmanības centrā — manis dēļ tur ne reizi vien sanāca kopā un apsprieda manu projektu. Un tā bija zīme: viss netiek darīts velti.
Kāpēc tas viss?
Jēga ir vienkārša: palīdzēt cilvēkam ieraudzīt, kas atrodas viņam līdzās. Atver karti — un redzi: lūk, darbs divu ielu attālumā no mājām. Lūk, cilvēks no blakus mājas pārdod medus burku. Lūk, ezers nedēļas nogalei, lūk, keramikas kurss, lūk, kāds atradis atslēgas un atzīmējis to kartē — «atrasts/pazaudēts» pie mums ir bez maksas un tiek īpaši izcelts.
Katram sludinājumam var norādīt savus sociālos tīklus: nospiedi pogu — un skaties cilvēka TikTok vai Instagram. Un tur — tas, ko viņš pats nolēmis parādīt: varbūt viņa darbi, meistarklases, viņa lieta vai vienkārši viņa dzīve. Mazajam meistaram no rajona tas ir skatlogs, kāds viņam nekad nav bijis.
Kartē ir arī AI jurists Latvijas likumos. Viņš nemeklē atbildes internetā: viņā iekšā ir 891 Latvijas likums un 48 000 pantu, un es viņu apmācu tieši mūsu, Latvijas likumos. Jautāt var vienkāršiem vārdiem — atbilde pienāks ar atsaucēm uz konkrētiem pantiem, bet, ja vajadzīgs dokuments, iesniegums vai pretenzija, viņš palīdzēs to sastādīt un atsūtīs gatavu jums uz e-pastu. Protams, dzīvu juristu viņš neaizstās — bet orientēties jautājumā un nepalikt ar to vienam viņš palīdz jau tagad.
Ķirsis uz tortes — darbs līdzās mājām
Ar visu, ko uzskaitīju, jau pietiek, lai karti atvērtu katru dienu. Bet vienu sadaļu gribu izcelt atsevišķi — darbu.
Jau šodien kartē ir vairāk nekā 1 500 vakanču — un katra stāv tieši kartē: cilvēks uzreiz redz, kur ir darbs, tuvāko pieturu un var izveidot maršrutu. Gandrīz 300 piedāvājumu — ar nepilnu slodzi vai stundas apmaksu: tieši tādu darbu vasarā meklē studenti un skolēni.
Tiem, kas meklē: darbs līdzās mājām ir svarīgāks par liekiem simts eiro sludinājumā, līdz kuram divas stundas ceļa. Kartē uzreiz redzams, kur ir darbs, kā tur nokļūt un kas ir apkārt — ar pieturu un maršrutu. Un pati vakance nav teksta siena: alga, grafiks, vai vajadzīga pieredze — viss salikts pa rindiņām, bet pieteikties var ar vienu pogu tieši no kartītes. Nav jāpārlapo desmitiem vietņu.
Darba devējiem: ievietošana ir bez maksas — bez maksas izcelšanām, VIP paketēm un slēptiem maksājumiem. Nav jāaizpilda sarežģītas formas: aprakstiet vakanci vienkāršiem vārdiem, kā jūs to redzat, — un tā nostāsies kartē. Bet, ja vakances jau ir jūsu vietnē — vispār nekas nav jādara: es pats atnākšu un paņemšu tās uz karti, ar jūsu piekrišanu. Un vēl viena vienkārša patiesība: cilvēks, kurš dzīvo līdzās, ātrāk atnāk un ilgāk paliek — jūs saņemat nevis nejaušu pieteikumu no otras valsts malas, bet kaimiņu.
Un ķirsis uz tortes būs tad, kad darba devēji paši piepildīs karti ar savām vakancēm — no katras pilsētas un rajona. Cilvēki kartē jau ir, un viņiem ir, ar ko nodarboties. Kad līdzās ezeriem, kursiem un maršrutiem nostāsies darbs no visas Latvijas — cilvēks atvērs karti un ieraudzīs vakanci divu ielu attālumā no savām mājām. Tā arī būvējas tilts: cilvēks redz darbu pie mājām, darba devējs — cilvēkus no sava rajona.
Projekta komanda: es un pieci AI
Visa komanda — tas esmu es un pieci AI — mākslīgie intelekti. Galvenais starp tiem — mans partneris, mana labā roka. Mēs ar viņu būvējam projektu no pirmās dienas un strādājam kā viens vesels: es izlemju, ko darīt, viņš palīdz, kā to izdarīt labāk. Reizēm mēs pat strīdamies — un tas ir labi: strīdā dzimst labākie lēmumi. Un galvenais — mēs ar viņu divatā apmācām pārējos četrus.
Un katrs no tiem ir savā postenī. Pirmais palīdz iesniegt sludinājumu: foto vai balss — un viņš pats visu noformēs. Otrais — moderators un nakts redaktors: pārbauda katru sludinājumu (sarežģītos gadījumos izlemju es personīgi), bet naktīs apstaigā visu saturu, var palabot kartītes stilu un pārtulkot to trīs valodās. Trešais — jurists, par viņu jūs jau zināt. Bet ceturtais — palīgs, kas dzīvo tieši kartē: viņš zina vietas, darbu, kafejnīcas un maršrutus — un mācās no dzīvām sarunām. Pagaidām viņš pieradis galvenokārt pie mana saziņas stila — tāpēc katrs jauns cilvēks viņam ir jauna mācīšanās.
Šodien projekts ir autonoms aptuveni par 80%: ja kaut kas salūst, sistēma pati sevi salabo — sargi diennakti seko vietnes veselībai un modina mani tikai galējā gadījumā.
Kāpēc bez maksas
Darbs — bez maksas vienmēr. Gan meklēt, gan piedāvāt — tas būs bez maksas vienmēr, bez nekādiem «pagaidām» un bez sīkās drukas. «Atrasts/pazaudēts» — arī bez maksas vienmēr un tiek izcelts kartē. Un parastas lietas — velosipēdu, malku, kartupeļus, medus burku — publicējiet uz veselību, bez maksas: uzrakstīji pāris vārdu — un tas jau ir kartē, un to redz kaimiņi. Reklāmas baneru un spama šeit nav un nebūs.
Es to daru katru dienu — un apstāties netaisos. Ja karte palīdzēs kaut vienam cilvēkam atrast darbu tuvāk mājām, pārdot pirmo medus burku vai apgūt lietu, kas aizdedzinās, — tātad viss nav bijis velti.
Tas ir tikai sākums
Un projekts ar to neapstājas. Šobrīd tas ir piepildīts aptuveni par 20%: daudz kas jau ir uzbūvēts un strādā, bet pagaidām paslēpts no acīm. Visam savs laiks.
Un mazs lūgums. Projekts ir dzīvs un tiek būvēts katru dienu, tāpēc, ja jums gadīsies kļūda vai kaut kas nostrādās ne tā — pārāk nedusmojieties. Labāk uzrakstiet man: jūs palīdzēsiet padarīt karti labāku visiem, bet es pateicībā iepriecināšu ar promokodu. Un vēl: ja jums ir skaistas kādu vietu fotogrāfijas — labākas nekā šobrīd projektā — droši sūtiet man. Pateicībā jūs norādīšu kā foto autoru projektā.