Vai zini, kāpēc uz desas ir nepieciešama metāla skaviņa? Fakts, ko zina tikai daži cilvēki 0
Itin bieži no kūpinātas desas ir grūti noņemt apvalciņu, lai arī kā censtos – līdzi bieži nolobās arī ēdamā daļa. Iespējams, ka paši ražotāji laika gaitā aizmirsuši par to, ka jāpastāsta, cik viegli no desas varētu noņemt apvalku.
Kas ir skaviņa uz desas un kāpēc tā vajadzīga
Metāla skaviņa galvenokārt ir paredzēta, lai saglabātu šī gaļas izstrādājuma formu, kā arī tā svaigumu. Tiesa gan, dažreiz cilvēki domā, ka skaviņa desai ir, lai palielinātu tās svaru, un tāpēc bieži lūdz pārdevējiem to nogriezt pirms maksāšanas par pirkumu. Bet to nevajadzētu darīt: skaviņas būtība ir, lai viegli varētu noņemt desas miziņu.
Kā viegli noņemt apvalku no desas:
– nedaudz iegrieziet pie skaviņas, pieturiet desu un velciet aiz skaviņas uz riņķi desai. Tā itin viegli vajadzētu dabūt plēvīti nost no visa produkta.
– ja nav plāns izlietot visu desu uzreiz, tad nogriez vēlamo gabaliņu, un sāc uz riņķi ap sevi virpināt skaviņu – tā izspiedīs desu no apvalka ārā. Tiesa gan, tai jābūt mīkstajai desai.
– salami desa jāietin papīra dvielī, pēc tam to samitriniet un atstājiet dažas minūtes. Dažus desu veidus, piemēram, vācu knackwurst un mettwurst, vajadzētu paturēt pašas siltā ūdenī nelielu bŗīdi: tikmēr izmirks produkta apvalks, un to būs vieglāk noņemt.
– Dažām gaļas desām un desiņām var būt ļoti ciets vai biezs apvalks – tādā gadījumā apvalkā iegriež viegli gareniski un apvalku noloba un rūpīgi izņem saturu.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem