Gaismā nāk apstākļi, kādos Maduro tiek turēts cietumā; tikmēr ielās sākušies nemieri 0
Venecuēlas diktators Nikolass Maduro šodien pirmo reizi stāsies priekšā Ņujorkas tiesā, kur viņš tika nogādāts bruņumašīnā, raksta dialog.ua.
Venecuēlas diktators Nikolass Maduro ir oficiāli nogādāts Ņujorkas federālajā tiesā. Viņa transportēšana izskatījās gandrīz kā vēl viena īpaša operācija. Videomateriālus publicēja vairāki amerikāņu mediji, tostarp CNN.
Maduro un viņa sieva Cilia Flores vispirms tika transportēti ar helikopteru, pēc tam viņi tika pārvietoti uz bruņumašīnu. Viņi atradās daudzu bruņoto drošības spēku pavadībā. Pirmā tiesas sēde viņu lietā notiks šodien.
Pēdējās pāris dienas pāris ir bijis Bruklinas metropoles aizturēšanas centrā. Tiek uzskatīts, ka Maduro saskaras ar ļoti iespaidīgu noziegumu sarakstu, sākot no narkotiku terorisma līdz nelegālai ieroču tirdzniecībai. Lietas materiāli attiecas uz viņa sadarbību ar vairākiem karteļiem un grupām, kuras Amerikas Savienotās Valstis ir atzinušas par teroristiskām.
Pagaidām nav skaidrs, kurš tieši pārstāvēs Venecuēlas diktatoru tiesā: ja advokāts netiks atrasts, valsts advokāti pirmajā posmā nodrošinās aizsardzību.
Maduro aizturēšanas apstākļi ir tālu no greznības, pie kuras viņš ir pieradis. Bruklinas cietumā viņš, iespējams, atrodas īpašā vienībā, kur cilvēki kamerā pavada līdz 23 stundām dienā. Pārvietošanās ir stingri ierobežota, un kontroles līmenis ir stingrākais. Apgaismojums praktiski nav izslēgts, nav logu. Visi Maduro kontakti un kustības tiek stingri uzraudzītas.
Kas šobrīd ir zināms?
Atstādinātais Venecuēlas līderis Nikolāss Maduro ir izteicis savā pirmajā tiesas sēdē Ņujorkā pēc tam, kad viņš tika sagūstīts ASV militārās operācijas laikā. Maduro, kuram izvirzītas apsūdzības par narkotikām un ieročiem, tiesā sacīja, ka viņš “joprojām ir Venecuēlas prezidents” un nav “vainīgs nevienā no šeit minētajiem pārkāpumiem.” Viņa sieva Cīlija Floresa arī sniedza tādu pašu atbildi – nav vainīga, raksta CNN.
Venecuēlas nenoteiktā nākotne: Prezidents Donalds Tramps teica, ka ASV, kura neatzīst Maduro par likumīgo Venecuēlas līderi, “ir atbildīga” un rīkojas, kamēr pagaidu prezidente Delci Rodrigeza aicina uz “sadarbību” ar ASV. Tramps iepriekš norādīja, ka viņš cer uz Amerikas uzņēmumiem, lai atjaunotu Venecuēlas sabojāto naftas rūpniecību.
Cilvēku pūļi ir sākuši pulcēties pie Ņujorkas tiesas ēkas, kur pašlaik atrodas atstādinātais Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro.
Divas grupas, kas sadalītas pretējās pusēs, bija klāt, lai demonstrētu, daži uzslavēja viņa sagūstīšanu, bet citi protestēja pret to.