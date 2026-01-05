Foto: DPA/SCANPIX/LETA

VIDEO. Cilvēki trīs dienas ziemas aukstumā bez elektrības; pasauli “izsit no sliedēm” ļaundari, kuri paši atzinušies 0

LA.LV
19:23, 5. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Galēji kreisā spārna grupa ir uzņēmusies atbildību par dedzināšanu, kas nedēļas nogalē izraisīja elektroapgādes pārtraukumu, kas skāra aptuveni 45 000 mājsaimniecību un vairāk nekā 2000 uzņēmumu Berlīnē, raksta Politico.

Kokteilis
Vai kāda no tām piepildīsies? Vangas 7 prognozes 2026. gadam – gaišreģe pareģojusi jaunas liela mēroga problēmas
VIDEO. “Apsveicu, draugi, Ukrainā saimniekos krievi!” Horens Stalbe satraukts par Latvijas drošību
“Situācija ir kļuvusi bīstama – iedzīvotāji baidās, manā ģimenē viens jau nomira no šī!” Ādažu iedzīvotāji ir nopietni satraukti par savu drošību
Lasīt citas ziņas

“Tas nav tikai dedzināšana vai sabotāža. Tas ir terorisms,” svētdien sacīja Berlīnes mērs Kai Vegners par uzbrukumu, kas dega caur kabeli, kas savienots ar vienu no pilsētas lielākajām gāzes spēkstacijām.

Tā dēvētās Vulkan grupas locekļi, kas pazīstami ar līdzīgiem uzbrukumiem kritiskajai infrastruktūrai pagātnē, uzņēmās atbildību par sabotāžu vēstulē ar nosaukumu “Elektroenerģijas pārtraukšana tiem, kas ir pie varas”, kas tika publicēta tiešsaistē.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Armands bija ļoti atklāts, tikai samelojās, ka…” Hermanis noskatījies bijušā partnera Broka interviju “Krustpunktā”
VIDEO. “Ģimene bija atbraukusi uz sālsmaizi,” 26 gadus vecā Adele stāsta, ko darījusi sprādziena laikā tikai pirms mēneša iegādātajā dzīvoklī
Vai degvielas cenas Latvijā strauji kritīs? Ekonomisti izskaidro, kādā bedrē tiek iedzīta Krievija un kā tas ietekmēs mūsu maciņus

“Enerģijas alkatībā zeme tiek noplicināta, izsūcināta, sadedzināta, izpostīta, izvarota, iznīcināta,” vēstulē teikts grupējumam, kuru Berlīnes izlūkdienesti ir uzskaitījuši kā kreiso ekstrēmistu organizāciju.

“Darbības mērķis ir nodarīt būtisku kaitējumu gāzes nozarei un alkatībai pēc enerģijas,” rakstīja tās autori. Grupa ir izmantojusi līdzīgus saziņas līdzekļus agrāk, un Berlīnes policija uzskatīja, ka vēstule ir īsta.

Temperatūrai Vācijas galvaspilsētā zem nulles, skolas un bērnudārzi dienvidu rajonos, kurus skāra elektrības padeves pārtraukums, pirmdienas rītā palika slēgti. Aptuveni 30 000 mājsaimniecību un aptuveni 1,700 uzņēmumu trešajā strāvas padeves pārtraukuma dienā joprojām bija bez strāvas. Paredzams, ka pilnīga piegādes atjaunošana ilgs līdz ceturtdienai.

Pilsētas enerģētikas senatore Franziska Giffey pirmdien Politico Berlin Playbook Podcast sacīja, ka Berlīnes kritiskajai infrastruktūrai ir nepieciešama labāka aizsardzība.

“Ir daudz publiskas informācijas par mūsu kritisko infrastruktūru, kas mums ir jāpublicē un jāpadara pārredzama. Nākotnē mums būs jāapsver, kā mēs varam rīkoties citādi un kā mēs varam vēl labāk aizsargāt sevi pret šiem jautājumiem,” viņa sacīja.

Atsevišķā intervijā Berlīnes sabiedriskajai raidorganizācijai RBB Giffey sacīja, ka prokuroriem valsts līmenī būs jāpalīdz izmeklēšanā.

“Jautājums ir, vai šīs ir tikai kreisā spārna aktīvistu grupas, kas darbojas ideoloģijas vārdā, vai arī tajā ir vairāk? Tas noteikti ir jāizmeklē,” sacīja politiķis no centriski kreisās Sociāldemokrātiskās partijas, kas pārvalda Berlīni koalīcijā ar Vegnera konservatīviem.

“Tas ir ne tikai uzbrukums mūsu infrastruktūrai, bet arī uzbrukums mūsu brīvajai sabiedrībai.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
50 000 cilvēku bez elektrības jau otro dienu. Berlīnē noticis elektroapgādes pārrāvums – ir aizdomas par sabotāžu
Vairāk nekā piecas stundas aiz slēgtām durvīm: Trampa īpašais sūtnis nāk klajā ar pirmajiem paziņojumiem par sarunām Berlīnē
Neidentificēti droni pie Berlīnas lidostas: avioreisi tika apturēti uz gandrīz divām stundām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.