VIDEO. Cilvēki trīs dienas ziemas aukstumā bez elektrības; pasauli "izsit no sliedēm" ļaundari, kuri paši atzinušies
Galēji kreisā spārna grupa ir uzņēmusies atbildību par dedzināšanu, kas nedēļas nogalē izraisīja elektroapgādes pārtraukumu, kas skāra aptuveni 45 000 mājsaimniecību un vairāk nekā 2000 uzņēmumu Berlīnē, raksta Politico.
“Tas nav tikai dedzināšana vai sabotāža. Tas ir terorisms,” svētdien sacīja Berlīnes mērs Kai Vegners par uzbrukumu, kas dega caur kabeli, kas savienots ar vienu no pilsētas lielākajām gāzes spēkstacijām.
Tā dēvētās Vulkan grupas locekļi, kas pazīstami ar līdzīgiem uzbrukumiem kritiskajai infrastruktūrai pagātnē, uzņēmās atbildību par sabotāžu vēstulē ar nosaukumu “Elektroenerģijas pārtraukšana tiem, kas ir pie varas”, kas tika publicēta tiešsaistē.
“Enerģijas alkatībā zeme tiek noplicināta, izsūcināta, sadedzināta, izpostīta, izvarota, iznīcināta,” vēstulē teikts grupējumam, kuru Berlīnes izlūkdienesti ir uzskaitījuši kā kreiso ekstrēmistu organizāciju.
“Darbības mērķis ir nodarīt būtisku kaitējumu gāzes nozarei un alkatībai pēc enerģijas,” rakstīja tās autori. Grupa ir izmantojusi līdzīgus saziņas līdzekļus agrāk, un Berlīnes policija uzskatīja, ka vēstule ir īsta.
Temperatūrai Vācijas galvaspilsētā zem nulles, skolas un bērnudārzi dienvidu rajonos, kurus skāra elektrības padeves pārtraukums, pirmdienas rītā palika slēgti. Aptuveni 30 000 mājsaimniecību un aptuveni 1,700 uzņēmumu trešajā strāvas padeves pārtraukuma dienā joprojām bija bez strāvas. Paredzams, ka pilnīga piegādes atjaunošana ilgs līdz ceturtdienai.
Pilsētas enerģētikas senatore Franziska Giffey pirmdien Politico Berlin Playbook Podcast sacīja, ka Berlīnes kritiskajai infrastruktūrai ir nepieciešama labāka aizsardzība.
“Ir daudz publiskas informācijas par mūsu kritisko infrastruktūru, kas mums ir jāpublicē un jāpadara pārredzama. Nākotnē mums būs jāapsver, kā mēs varam rīkoties citādi un kā mēs varam vēl labāk aizsargāt sevi pret šiem jautājumiem,” viņa sacīja.
Atsevišķā intervijā Berlīnes sabiedriskajai raidorganizācijai RBB Giffey sacīja, ka prokuroriem valsts līmenī būs jāpalīdz izmeklēšanā.
“Jautājums ir, vai šīs ir tikai kreisā spārna aktīvistu grupas, kas darbojas ideoloģijas vārdā, vai arī tajā ir vairāk? Tas noteikti ir jāizmeklē,” sacīja politiķis no centriski kreisās Sociāldemokrātiskās partijas, kas pārvalda Berlīni koalīcijā ar Vegnera konservatīviem.
“Tas ir ne tikai uzbrukums mūsu infrastruktūrai, bet arī uzbrukums mūsu brīvajai sabiedrībai.”