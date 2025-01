Vai Zviedrijas uzņēmums steidz pārdot mežus Latgales pierobežā, jo šo teritoriju, iespējams, varētu okupēt? Komentē Saeimas priekšsēdētāja Mieriņa Ieteikt







“Man liekas, ka šī ir Latvijai milzīga iespēja – atgūt atpakaļ mūsu zemes un mežus. Tie būtu dažādi instrumenti, kā to varētu īstenot, piemēram, atsevišķa fonda veidošana, kur katrs iedzīvotājs varētu iemaksāt, tā būtu tāda pasīvā iemaksāšana. Un līdz ar to tā nebūtu tūlītēja peļņa, bet pēc gadiem tā būtu. Zviedri tieši tāpat arī dara,” tā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” savu viedokli iesāka teikt 14. Saeimas priekšsēdētāja (ZZS) Daiga Mieriņa, komentējot izskanējušo vēsti par to, ka Zviedrijas lielākā mežu īpašnieku asociācija un mežrūpniecības grupa “Sodra” plāno pārdot meža īpašumus un ar tiem saistīto uzņēmējdarbību Baltijas valstīs.

Reklāma Reklāma

Jau ziņots, ka zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) soctīklā “X” (tviterī) atzīmēja, ka Latvijai ir jāizmanto šī iespēja un jāiegādājas piedāvātie meži, piebilstot, ka tas ir nacionālo interešu jautājums, tostarp valsts drošības un ekonomiskās drošības. Mieriņas paustais viedoklis TV24 raidījuma intervijā ir līdzīgs Krauzes teiktajam: “Tā ir zeme pierobežā – Latgalē. Tas ir arī nacionālās drošības jautājums. Tas noteikti sasaucas ar to, ka mums ir arī diezgan ambiciozi plāni uz mūsu robežas stiprināšanu vispār Latgalē kā tādā. Tā kā es domāju, ka tas noteikti ir jāizmanto. Jautājums ir – kā labāk to izdarīt? Varbūt to pašu fondu, piemēram, var pārvaldīt “Latvijas Valsts meži”, kur viņiem ir milzīga pieredze meža apsaimniekošanas jomā, lai tas būtu drošāk. Es domāju, ka ir jāmeklē risinājumi.”

Intervijas turpinājumā TV24 raidījuma vadītājs Ansis Bogustovs uzdeva Saeimas priekšsēdētājai Mieriņai jautājumu, vai viņa “nesatraucas par pašu notikumu”, ka zviedri līdz šim ieguldīja ilgtermiņā un zināja, ka nevarēs tur izcirst visus mežus un gūt ātru peļņu atpakaļ, bet tagad šos savus meža īpašumus grib pārdot tieši mūsu valsts Austrumu pierobežā? “Vai mums tas ir jātulko, ka tā ir iespējami okupējama teritorija, tāpēc tur nav vērts turēt savu naudu – iesaldēsies?” – tā Mieriņai jautāja TV24 raidījuma vadītājs. Uz to Saeimas priekšsēdētāja atbildēja, sakot, ka “mums jau nav noslēpums, ka Krievija nepārtraukti draud Baltijas valstīm, draud Polijai”.

“Tieši tāpēc mums ir jadara viss, lai tāda situācija neiestātos. Tas, kādas ir bažas pašiem zviedriem, man nav zināms. Iespējams, ka šis varētu būt viens no aspektiem, ka viņi baidās, uztraucas. Ne velti publiskajā telpā parādās ziņa par karu [tuvāko] 4-5 gadu laikā. Protams, tas viss jātulko kopsakarā ar situāciju, kādā mēs šobrīd esam. Bet vienlaikus es domāju, ka tā ir arī mums iespēja atgūt savas zemes, teritorijas un mežus,” sacīja Mieriņa, atbildot uz jautājumu, vai zviedru uzņēmums “Sodra” grib pārdot tiem piederošos mežus Latgales pierobežā Latvijā, jo šo teritoriju, iespējams, var tuvākajā nākotnē okupēt.

Jau ziņots, ka Zviedrijas lielākā mežu īpašnieku asociācija un mežrūpniecības grupa “Sodra” plāno pārdot meža īpašumus un ar tiem saistīto uzņēmējdarbību Baltijas valstīs, liecina paziņojums “Sodra” mājaslapā, vēstīja LETA šā gada 13.janvārī. Grupas paziņojumā teikts, ka “Sodra” meklē iespējamos interesentus, lai šogad varētu virzīties uz priekšu pārdošanas procesā.

Igaunijā un Latvijā “Sodra” pieder kopumā apmēram 153 000 hektāru zemes, no kuriem lielākā daļa atrodas Latvijā.

“Sodra” grupas pārstāvis Latvijā, kas specializējas mežkopībā un mežizstrādē, SIA “Sodra Forest Latvia” 2023.gadā strādāja ar 3,887 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 17,3% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānija cieta zaudējumus 207 084 eiro apmērā pretēji peļņai gadu iepriekš.

Kompānija “Sodra Forest Latvia” reģistrēta 2003.gadā, un tās pamatkapitāls ir 106,026 miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Zviedrijas “Sodra Skogsagarna ekonomisk forening”.

Plašāk skatieties pievienotajā video!

Pilnu TV24 raidījumu “Ziņu TOP” variet skatīties video šeit:

LA.LV Aptauja Kāpēc, Tavuprāt, Zviedrijas uzņēmums grib pārdot savu īpašumu - mežus - Latgales pierobežā? Grib naudu/gūt peļņu.

Nevēlas vairs investēt/strādāt Latvijā - neredz te perspektīvu.

Baidās no kara - iespējāmas okupācijas, jo Krievija nemitīgi izsaka draudus Baltijai.

Labdarības žests...

Grūti teikt.

Nezinu.

Cits variants.

Man nav viedokļa. Padalies ar rezultātiem