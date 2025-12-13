FOTO. Dzemdībās nošķirti dvīņi? Atklāts, ka mūsu Saeimā strādā divi pilnīgi identiski deputāti 0
Saeimā strādā 100 deputāti, retais noteikti var nosaukt visus vārdā un uzvārdā, bet, kā latvieši saka, pēc sejas jau atpazīstam. Bet vai esi pamanījis divus deputātus, kuri ir gandrīz identiski? Kāds sociālo tīklu lietotājs pievērsis uzmanību, ka Andris Kulbergs un Edmunds Zivtiņš pirmajā acu uzmetienā ir teju neatšķirami!
Komentāros vairāki norāda, ka pat portāls “puaro.lv” reiz abus sajaukuši. Kam negadās!
Citi min, varbūt viņi ir dzemdībās nošķirti dvīņi? Bet varbūt tas tomēr ir viens un tas pats cilvēks?