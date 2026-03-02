Ekonomists: Šobrīd faktiski notiek nekustamā īpašuma nodokļa dubultošana, nav “vergu palaišana brīvībā” 0
Izskanējusī ziņa par kadastrālo vērtību “brīvlaišanu” – tas izklausās kā vergu palaišana brīvībā, taču šajā sakarā ir viena svarīga lieta, kas jāzina, tā TV24 raidījumā “Naudas cena” sacīja Guntars Vītols, ekonomists, biedrības “Bez partijām” valdes loceklis.
Faktiski notiek nekustamā īpašuma nodokļa, tostarp arī privātmāju, nodokļu dubultošana, saka ekonomists, atsaucoties uz savu pieredzi: “Es šim tikko izgāju cauri!”
Pievienotajā video plašāk skatieties, kam uzmanību vērts pievērst – G. Vītols skaidro, kas ir fiskālā kadastrālā vērtība un kas ir universālā kadastrālā vērtība, un kādas ir to svarīgās atšķirības.
