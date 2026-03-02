Ekonomists: Šobrīd faktiski notiek nekustamā īpašuma nodokļa dubultošana, nav “vergu palaišana brīvībā” 0

LA.LV
16:58, 2. marts 2026
Ziņas Ekonomika

Izskanējusī ziņa par kadastrālo vērtību “brīvlaišanu” – tas izklausās kā vergu palaišana brīvībā, taču šajā sakarā ir viena svarīga lieta, kas jāzina, tā TV24 raidījumā “Naudas cena” sacīja Guntars Vītols, ekonomists, biedrības “Bez partijām” valdes loceklis.

Kokteilis
Laimīgie! Marta pirmā nedēļa solās būt īpaši labvēlīga šīm četrām zodiaka zīmēm
Kokteilis
Cilvēki ar zelta sirdi: 4 datumi, kuros dzimušie rūpes par citiem liek 1. vietā
Veselam
10 ikdienas ieradumi, kas liek 60 gadu vecumā izskatīties kā 40 gadus jauniem
Lasīt citas ziņas

Faktiski notiek nekustamā īpašuma nodokļa, tostarp arī privātmāju, nodokļu dubultošana, saka ekonomists, atsaucoties uz savu pieredzi: “Es šim tikko izgāju cauri!”

Pievienotajā video plašāk skatieties, kam uzmanību vērts pievērst – G. Vītols skaidro, kas ir fiskālā kadastrālā vērtība un kas ir universālā kadastrālā vērtība, un kādas ir to svarīgās atšķirības.

CITI ŠOBRĪD LASA
Degviela Eiropā jau šodien ir “uz pusi dārgāka”: katru minūti situācija mainās, “Virši”, “Neste” un Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija brīdina, ar ko rēķināties Latvijā
Kokteilis
Vai Lietuva šogad uzvarēs Eirovīzijā? Visi sajūsmā par kaimiņvalsts neparasto pārstāvi
Dombrava: Viņi tādā veidā, reklamējot Latviju, nopelna ievērojamas naudas summas

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”. #SIF_MAF2025

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
“Ja dzīvos ilgāk, maksās trešo reizi!” Ģirts ar vienkāršiem aprēķiniem parāda nekustamā īpašuma nodokļa patieso apmēru
Nekustamā īpašuma nodokļu rēkiņu izsūtīšana pērn maksāja miljonu eiro; šogad – pusotru. Kur ir problēma?
Mājas
Interesants gadījums saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm Rīgā – ja mājoklī deklarēti 3 cilvēki…
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.