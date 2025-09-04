Vairāki tūkstoši eiro un bankas karte: divas kurzemnieces krāpnieku sūtītam kurjeram atdod savu naudu 0
Aizvadītajā nedēļā kāda ventspilniece kļuvusi par krāpnieku upuri, zaudējot 3600 eiro, savukārt 1. septembrī liepājniece kļuvusi par krāpnieku upuri, atdodot krāpnieku sūtītam kurjeram 2000 eiro un savu bankas karti. Valsts policijā abos gadījumos par notikušo uzsākti kriminālprocesi.
1. septembrī Valsts policijā saņemts iesniegums no kādas 95 gadus vecas Ventspils iedzīvotājas, kura kļuvusi par krāpnieku upuri. Sieviete pastāstīja, ka viņa saņēmusi telefona zvanu no sveša ārzemju numura, kur runājusi sieviete krievu valodā, apgalvojot, ka pie sirmgalves ieradīsies pārbaudīt skaitītājus, taču sākumā viņai jānosauc savi pases dati un adrese. Sirmgalve šo informāciju zvanītājai nodevusi.
Pēc tam ventspilniece saņēmusi zvanus no dažādiem telefonu numuriem, vienā no tiem krāpnieks stādījās priekšā kā policijas darbinieks, apgalvojot, ka pie viņas ieradīsies policijas komisija un veiks pārbaudi. Krāpnieki sacīja, ka ja sievietei ir skaidra nauda, tā ir jānodod komisijai, lai to pārbaudītu, vai tā ir legāla. Rezultātā pie sievietes ieradās krāpnieku sūtīts kurjers – sieviete, kurai viņa atdeva 3600 eiro.
Savukārt kāda liepājniece, 77 gadus veca kundze 1. septembrī saņēma zvanu it kā no sievietes, kura uzdevās par Latvenergo darbinieci, apgalvojot, ka viņas dzīvoklī tiks veikta elektrības skaitītāju pārbaude un lika sievietei nosaukt pases datus, ko sieviete izdarījusi.
Pēc tam sekoja zvani no vairākiem citiem numuriem, tostarp krāpnieki uzdevās par policijas darbiniekiem, apgalvojot, ka sieviete iepriekš krāpniekiem ir iedevusi pases datus, kurus krāpnieki tālāk izmantos. Sievietei solīts, ka viņai drīz zvanīs no bankas, lai veiktu tālākās darbības.
Tālāk sievietei jautāts, vai viņa mājās uzglabā skaidru naudu, uz ko sieviete atbildēja apstiprinoši, norādot summu, uz ko krāpnieki noteica, ka tik lielu summu mājās turēt nedrīkst, tā esot jādeklarē. Visbeidzot pie sievietes ieradās krāpnieku sūtīts kurjers – jaunietis, kurš, neko nesakot, paņēma no sievietes 2000 eiro un bankas karti, it kā lai uz sievietes vārda noformētu jaunu bankas karti. Jāpiebilst, ka arī šajā gadījumā saruna notika krievu valodā.
Valsts policijā abos gadījumos par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.
Likumsargi atgādina, ka policisti un citu valsts iestāžu darbinieki nezvana, lai iegūtu skaidru naudu, bankas kartes vai bankas kontu datus! Šādas telefonsarunas uzreiz jāpārtrauc! Ja tomēr māc šaubas, vai zvanīts no konkrētās iestādes, jāpiezvana uz iestādes oficiālajā mājaslapā norādīto tālruņa numuru, un par to jāpārliecinās.
Tāpat Valsts policija stingri brīdina iedzīvotājus neatsaukties uz aizdomīgiem darba piedāvājumiem no neidentificētiem darba devējiem, it īpaši tādiem, kas saistīti ar sūtījumu saņemšanu un nodošanu. Valsts policija aktīvi strādā šajā jomā, aizturot “naudas mūļus”.
Likumsargi aicina iedzīvotājus piezvanīt saviem tuviniekiem, pirms to ir izdarījis krāpnieks!