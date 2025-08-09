“Situācija ir nopietna, rīkojieties tūlīt!” Viltvārži izplata melus par smagi slimu meitenīti 0
“Šodien es rakstu to, ko nekad nebiju domājusi, ka būs jāraksta. Mana meita Violeta, viņai ir 11 gadi, cīnās ar vēzi” – ar šādiem vārdiem sākas viltus sludinājums, kas ievietots sociālajā tīklā “Facebook”. Labdarības organizācijas “Palīdzēsim viens otram” vadītājs un dibinātājs Edijs Pipars vērš sabiedrības uzmanību, ka tā ir krāpniecība.
Viņš sociālajos tīklos brīdina: “Draugi, uzmanību! Tā ir krāpniecība! Ja esat veikuši maksājumu, nekavējoties sazinieties ar savu banku, lai krāpnieki nevarētu nozagt arī atlikušos līdzekļus no jūsu konta. Situācija ir ļoti nopietna – rīkojieties tūlīt!”
Ar viltus sludinājumu, kas publicēts no konta Roku rokā ar Violetu, vietnē “Facebook” dalījušies jau gandrīz 2 tūkstoši lietotāju.
Sludinājumā nav norādīts ne slimnīcas nosaukums, ne mammas uzvārds. Tajā teikts: “No diagnozes brīža mūsu dzīve ir pārvērtusies sacensībā ar laiku. Ir cerība uz inovatīvu ārstēšanu ārzemēs, kas viņai dod reālas iespējas. Bet mēs nevaram šo ceļu iziet vieni. Šodien mēs sākam kampaņu Violetas dzīvības glābšanai. Lūdzu, pievienojieties visiem, kas lasa šos vārdus. Katra ziedojuma, katrs pārpublicējums, katrs labs vārds ir svarīgs.”
Edija Pipara ieraksta komentētāji pauž patiesu sašutumu par to, ka krāpnieki izmanto šādu informāciju un uzsver, ka cilvēku alkatībai vairs nav robežu.