Kāpēc Putins atcerējies Novorosijas projektu? “Tas ir vecais krievu plāns!” 0
Atgriežoties pie tēmas “Novorosija” – kāpēc Putins ir atcerējies par šo Novorosijas projektu tieši tagad? Jo ir skaidrs, ka viņš uztver sarunas par mieru Ukrainā kā Rietumu vājuma pazīmi, šādu viedokli TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pauda Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
“Ja ASV patiešām spiež uz Kijivu, lai tā izvestu karaspēku no okupētajām teritorijām, tad Kremlis saskata iespējas, lai varētu paplašināt savas prasības arī uz citiem Ukrainas reģioniem, proti, Hersonu, Zaporžji, Mikolajevu, Odesu, Harkivu. Tās visas bija vietas, kur sākās šīs prokrievisko spēku aktivitātes,” atgādina Slaidiņš.
“Novorosija” piedāvā neierobežotas iespējas jaunām prasībām, turklāt šim termiņam īsti nav nekādu robežu, bet ir trīs lietas, saka virsnieks: “Pasludināt okupētās Hersonas un Zaporižjes apgabala daļas par Novorosiju, pieprasīt nākotnē Ukrainas bruņoto spēku izvešanu no šīm teritorijām. Trešais – iesaldēt konfliktu, atstājot nākamā iebrukuma draudus kā pastāvīgu spiediena instrumentu uz Ukrainu.”
“Kremlis varētu atkal izgudrot jaunas tautas, kā tas notika jau 2014. gadā. Tad Putins turpināja apelēt pie boļševiku dāvanām un Ukrainas tautu tiesībām uz pašnoteikšanos, tā tika izveidota Donbasa tauta. Līdzīgi varētu rasties citu okupēto reģionu tautas, kam sekos referendumi un pēc tam aneksija – tas ir vecais krievu plāns,” šādu scenāriju ilustrē Slaidiņš.
Neņemot vērā paziņojumus par miera sarunu atsākšanu, nekāda miera formula nav redzama. Gluži pretēji, Putins izmanto ASV sūtņu vizītes tikai laika novilcināšanai, kara paildzināšanai un jaunu ultimātu izvirzīšanai, rezumē Slaidiņš.