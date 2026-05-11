Siliņas dienas skaitītas vai arī šis ir tikai ieskrējiens? 9
Pašreizējā Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) būs “Jaunās vienotības” (JV) premjere amata kandidāts arī nākamajās parlamenta vēlēšanās, šodien “Delfi TV” raidījumā “Kāpēc” apliecināja JV valdes loceklis, finanšu ministrs Arvils Ašeradens.
“Nekādu pretēju ziņu es neesmu dzirdējis. Skaidrs, ka būs,” teica Ašeradens, atbildot uz raidījuma vadītājas jautājumu, vai Siliņa būs JV premjera amata kandidāte.
Siliņas kandidatūra JV gan vēl jāizvirza oficiāli.
Jau vēstīts, ka savus premjera amata kandidātus ir paziņojušas vairākas partijas. Partijai “Progresīvie” tas būs Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs, Latvijas Zemnieku savienība (LZS) šim amatam virza LZS priekšsēdētāju, ekonomikas ministru Viktoru Valaini, opozīcijā esošās Nacionālās apvienības premjera amata kandidāte būs Ilze Indriksone, bet opozīcijas partija “Latvija pirmajā vietā” ziņojusi, ka tās premjera amata kandidāts būs Ainārs Šlesers.