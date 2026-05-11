Kā cena var pēkšņi dubultoties? Rēķinos redzamā summa par maija pirmo nedēļu var pārsteigt 0
Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā palielinājās 2,1 reizi un bija 100,19 eiro par megavatstundu (MWh), aģentūru LETA informēja AS “Latvenergo”.
Lietuvā elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā palielinājās 2,1 reizi un bija 100,36 eiro par MWh, bet Igaunijā tā pieauga par 94% un bija 79,18 eiro par MWh.
Elektroenerģijas cenu atšķirības starp Baltijas valstīm noteica nepietiekamā starpsavienojumu jauda, kā arī plānotie starpsavienojumu remontdarbi no 30. aprīļa līdz 16. maijam. Pagājušajā nedēļā pārvades jauda no Igaunijas uz Latviju bija samazināta par 72 megavatiem (MW), savukārt remontdarbu noslēdzošajās dienās ierobežojums plānots 22 MW apmērā.
“Nord Pool” sistēmas cena pieauga līdz 100,68 eiro par MWh, kas ir par 82% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas pagājušajā nedēļā pieauga visā Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā. Cenu kāpumu galvenokārt veicināja zemāka vēja elektrostaciju izstrāde, savukārt Baltijā augstākas cenas papildus noteica elektroenerģijas patēriņa pieaugums un importa samazinājums par 31% no Zviedrijas ceturtās tirdzniecības zonas (SE4), ko ietekmēja augstāks cenu līmenis šajā zonā.
Vēja elektrostaciju izstrāde “Nord Pool” reģionā salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš samazinājās par 18%, bet Baltijā – par 3%. Saules elektrostaciju izstrāde “Nord Pool” reģionā palielinājās par 5%, savukārt Baltijā – par 17%. Tajā pašā laikā Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamība pagājušajā nedēļā samazinājās par 7% un bija 59% līmenī.
Elektroenerģijas patēriņš “Nord Pool” reģionā bija 7255 gigavatstundas (GWh), bet elektroenerģijas ražošanas apmērs veidoja 7751 GWh.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā pieauga par 2% un bija 474 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas daudzums samazinājās par 6% salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš un bija 124 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 12% – līdz 130 GWh, bet Lietuvā patērētas 220 GWh elektroenerģijas, kas ir pieaugums par 18% salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs pieauga par 7%, sasniedzot 438 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde saruka par 3% salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš un bija 116 GWh. Igaunijā izstrāde pieauga par 22%, sasniedzot 102 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas ražošana pieauga par 7% – līdz 220 GWh.
Pagājušajā nedēļā izstrādes apmērs pret patēriņu Latvijā bija 94%, Igaunijā – 78%, bet Lietuvā – 100%. Baltijas valstīs tika saražoti 92% no reģionā patērētās elektroenerģijas apmēra.