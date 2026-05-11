Vai Hermanis, ja uzvarēs vēlēšanās, pametīs Jauno Rīgas teātri?
Alvja Hermaņa publiskajai darbībai gan kultūrā, gan politikā seko līdzi daudzi. Īpaši tagad, kad vēlēšanas ar joni tuvojas. Vai viņš izvēlēsies, kurā “komandā” palikt?
“Par nākamo Jaunā Rīgas teātra sezonu. Kas attiecas uz mani personīgi, tad, kā jau teicu, plānoju apvienot darbu parlamentā un mākslinieciskā vadītāja darbu JRT. Ja tauta nobalsos par pārmaiņām un MMN iegūst premjera posteni, tad, protams, manas teātra lietas uz laiku būs jāiepauzē un mani, visticamāk, aizvietos literārās daļas vadītāja Margarita Zieda (līdzīgi kā tas jau kādu laiku notiek Nacionālajā teātrī).
Pagaidām – par sezonas sākumu: Sezonas pirmais jauniestudējums (2.okt.) būs Ingas Ābeles “VĒJDZIRNAVAS”, kur es arī būšu režisors. Pamatīga luga. Par Latviju.
Oktobrī būs vēl divas pirmizrādes. “TŪLIJA UN DA VINČI” (režija – Anna Viduleja) un “NEUZTICĪGIE” (režija – Inga Tropa).
Sagatavošanas procesā: “BAGĀŽA” (režija – Gatis Šmits), “ZENTA UN KONSTANTĪNS” (Inga Ābele, režija – Kristīne Krūze), “PARADŽANOVS” (režija – Aiks Karapetjans), “GARS UN PUTEKĻI” (“Dzimšanas dienas kūkas” autora jaunā luga, režija – es pats).
Un tālāk būs visādi pārsteigumi. Piemēram Vilis Daudziņš un Margarita Zieda gatavo lielu izrādi par Kurzemes čigāniem (jeb romiem). Turpinājums sekos,” Hermanis raksta soctīklos.