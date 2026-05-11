Alvis Hermanis
Alvis Hermanis
Timura Subhankulova foto

Vai Hermanis, ja uzvarēs vēlēšanās, pametīs Jauno Rīgas teātri? 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
19:46, 11. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Alvja Hermaņa publiskajai darbībai gan kultūrā, gan politikā seko līdzi daudzi. Īpaši tagad, kad vēlēšanas ar joni tuvojas. Vai viņš izvēlēsies, kurā “komandā” palikt?

Kokteilis
“Man atpakaļceļa vairs nav…” Ainārs Rubiķis atklāj patiesību par attiecībām ar Rēziju Kalniņu
Kokteilis
Sievietes ar šiem vārdiem bieži dēvē par eņģeļiem: viņas iedvesmo, nomierina un vienmēr atbalsta
Kokteilis
Vairs nekas nebūs kā agrāk – trīs zodiaka zīmes stāv lielu pārmaiņu priekšā
Lasīt citas ziņas

“Par nākamo Jaunā Rīgas teātra sezonu. Kas attiecas uz mani personīgi, tad, kā jau teicu, plānoju apvienot darbu parlamentā un mākslinieciskā vadītāja darbu JRT. Ja tauta nobalsos par pārmaiņām un MMN iegūst premjera posteni, tad, protams, manas teātra lietas uz laiku būs jāiepauzē un mani, visticamāk, aizvietos literārās daļas vadītāja Margarita Zieda (līdzīgi kā tas jau kādu laiku notiek Nacionālajā teātrī).
Pagaidām – par sezonas sākumu: Sezonas pirmais jauniestudējums (2.okt.) būs Ingas Ābeles “VĒJDZIRNAVAS”, kur es arī būšu režisors. Pamatīga luga. Par Latviju.

Oktobrī būs vēl divas pirmizrādes. “TŪLIJA UN DA VINČI” (režija – Anna Viduleja) un “NEUZTICĪGIE” (režija – Inga Tropa).

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Jo tālāk, jo trakāk – Rīgas domes komitejas sēdē īsta plūkšanās; ko deputātu kungi nevarēja sadalīt?
“Rēzeknes satiksmes” mājaslapai uzrukuši hakeri. Neuzķerieties – ievietots safabricēts domes lēmums par īpašu “sociālo farifu”!
Ir lietas, kas nemainās – zem Akmens tilta iesprūdis kravas auto

Sagatavošanas procesā: “BAGĀŽA” (režija – Gatis Šmits), “ZENTA UN KONSTANTĪNS” (Inga Ābele, režija – Kristīne Krūze), “PARADŽANOVS” (režija – Aiks Karapetjans), “GARS UN PUTEKĻI” (“Dzimšanas dienas kūkas” autora jaunā luga, režija – es pats).

Un tālāk būs visādi pārsteigumi. Piemēram Vilis Daudziņš un Margarita Zieda gatavo lielu izrādi par Kurzemes čigāniem (jeb romiem). Turpinājums sekos,” Hermanis raksta soctīklos.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Siliņas dienas skaitītas vai arī šis ir tikai ieskrējiens?
“Vai tiešām viņam ir tik īss krāniņš?” Alvis Hermanis un Arigo Toro metušies savstarpējo apvainojumu divkaujā
“Negrasos izdabāt kādam!” Gundars Āboliņš reaģē uz aicinājumiem boikotēt Hermani pēc skandalozā ieraksta
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.