“Vakar gandrīz uzķēros…” Sokolovs dusmīgs par kafijas cenām “Rimi”. Drīz dzēriens būs zelta vērtē 4
Pārtikas dārdzība skar mūs visus. Lai arī valsts dažādos veidos mēģina situāciju uzlabot, šķiet, ka atpakaļceļa vairs nav. Izskatās, ka arī kafija drīz būs zelta vērtē, jo jau šobrīd šķīstošā kafija veikalā “Rimi” maksā vairāk nekā 90 eiro kilogramā. Jāpiebilst, ka tā nav no labākajām kafijām.
“Vakar gandrīz uzķēros. “Rimčikā” skatos – superakcija. 200 grami kafijas maksā lētāk nekā 100 grami.
Nu, domāju, kādi dīvainīši ir tie marketologi – viņi taču tās 100 gramu burkas vispār nevienu nepārdos. Sapriecājos un gribēju uzreiz 3 lielās nopirkt. Bet pēdējā brīdī paskatījos uz cenu par 1 kilogramu.
Tā superakcijas cena bija 42 eiro… Tas nav lēti. Parasta vidējā cena šādai kafijai. Bet mazajai burkai – 92 eiro!!! Tā maksā tikai labāka kafija, kāda ir veikalā. Priekš “Jacobs” pilnīgi neadekvāta cena!
Izrādās, tie marketologi nav muļķi! Cepuri nost, visu cieņu! Blakus precei ar standarta cenu uzlika tādu pašu preci ar krietni paaugstinātu cenu – un cilvēki kā traki tagad pērk kafiju par parasto cenu, domājot, ka tas ir izdevīgs piedāvājums,” vietnē “Facebook” raksta Aleksandrs Sokolovs.
Cilvēki komentāros spriež par absurdajām cenām:
“92 eiro kilogramā par šķīstošo kafiju.”
“Tā nav nekāda superakcija. Vienkārši akcija uz konkrētu periodu. Beigsies akcija uz 200 g, būs 100 g. 100 g vienmēr būs dārgāk nekā 200 g. Akcijā reti kad būs abi veidi. Bet piekrītu – labāk pērc pupiņas: būs lētāk par kilogramu un nebūs jāizdomā sazvērestības teorijas par kafiju vai “Rimi”.”
“Ja vēlies tiešām adekvātu cenu, brauc uz “Depo” – tur šī kafija maksā 6 eiro ar kapeikām par 200 g.”
“Tā ir “Rimi” ierasta prakse – muļķot cilvēku. Mana pieredze ir ar dažāda svara konfekšu kastēm: kad gāju skaidroties, cenas samainīja.”
“Ja plauktā acu augstumā ir akcijas prece, skatieties augstākos vai zemākos plauktos. Liela iespēja, ka tur atradīsiet analogu produktu, kurš bez visas akcijas maksā lētāk.”
“Līdzīgi ir ar “Merild” sarkano “Maximā” – tur 400 g un 500 g atšķiras gandrīz uz pusi.”
“Tur atšķiras valstis, tāpēc noteikti tāda cenu atšķirība – es tā domāju.”