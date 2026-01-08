Rīts Kurzemē iesācies ar pamatīgiem mīnusiem. Kāds laiks gaidāms ceturtdien? 0
Ceturtdien Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks, vietām mazliet snigs, prognozē sinoptiķi.
Priekšpusdienā dažviet saglabāsies migla un sarma. Pūtīs lēns līdz mērens vējš no austrumu puses.
Maksimālā gaisa temperatūra būs -3..-9 grādi.
Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, pūtīs neliels austrumu vējš un gaisa temperatūra saglabāsies zem -5 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē anticiklons. Ukrainā pastiprinās ciklons, kas piektdien Latvijā izraisīs brāzmainu vēju. Atmosfēras spiediens 1016-1019 hektopaskāli jūras līmenī.
Agrā ceturtdienas rītā daudzviet Kurzemē, ilgstoši saglabājoties skaidram laikam, gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -16..-19 grādiem, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.
19 grādu sals reģistrēts Ventspils lidostā, līdz -16..-18 grādiem gaiss atdzisis daudzviet Saldus, Skrundas un Talsu apkaimē.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) novērojumu tīklā gaisa temperatūra plkst. 5 bija no -7,0 grādiem Kolkā un -7,2 grādiem Daugavpilī līdz -14,3 grādiem Stendē.
Sniega biezums novērojumu stacijās no 5-6 centimetriem Mērsragā, Daugavgrīvā un Priekuļos līdz 22 centimetriem Dagdā un 24 centimetriem Rucavā.
Valsts lielākajā daļā apmācies laiks, vietām mazliet snieg. Rietumu un centrālajos novados vietām ir migla un sarma. Sliktākā redzamība piecos rītā bija aptuveni 250 metri Bauskas, Liepājas un Rucavas novērojumu stacijā.
Valda lēns vējš un bezvējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.
Rīgā apmākušās debesis, lēns vējš, gaisa temperatūra plkst. 5 bija no -7,5 grādiem Daugavgrīvā līdz -11 grādiem lidostā. Sniega biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā ir desmit centimetri.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +1,1 grāda Ventspilī līdz -5,9 grādiem Alūksnē.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 7. janvārī bija +25 grādi Krētā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -39 grādi Somijas ziemeļos.