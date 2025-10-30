Zinātne visā savā krāšņumā! Jūsu rīta kafija drīzumā varētu tikt izmantota pavisam negaidītā nolūkā 0
Vai spējat iedomājieties māju, kas celta no kafijas? Tuvā nākotnē tā varētu būt realitāte, nevis fantāzijas. Zinātnieki cer, ka mājas, kas celtas, izmantojot lietotus kafijas biezumus, varētu palīdzēt glābt planētu no klimata pārmaiņu vissmagākajām sekām, vēsta medijs “Daily Star“.
Katru gadu pasaulē tiek izmesti aptuveni desmit miljardi kilogramu izlietotu kafijas biezumu.
Tikmēr būvniecības nozares pieprasījums pēc smiltīm un cementa turpina pieaugt. Tas rada ievērojamu slodzi uz planētas resursiem un nodara kaitējumu videi. Taču pētnieki uzskata, ka viņiem ir izdevies atrast risinājumu, kas vienlaikus palīdzētu samazināt gan atkritumu daudzumu, gan resursu patēriņu.
Izmantojot kafijas biezumus, viņi radījuši jauna veida betonu, kas ir par 30% izturīgāks nekā tradicionālie maisījumi.
Austrālijas RMIT universitātes pētnieki pārstrādāja kafijas atlikumus, uzkarsējot tos līdz aptuveni 350°C vidē ar zemu skābekļa saturu. Šādos apstākļos biezumi pārvēršas porainā, kokoglei līdzīgā materiālā, kas ideāli piemērots pievienošanai betonam.
Rezultātā iegūts betons, kas labāk iztur izturības testus, vienlaikus aizstājot daļu dabisko smilšu – vienu no pasaulē vispieprasītākajiem materiāliem.
Universitātes pētnieks Dzje Li norāda, ka smilšu ieguve no upju gultnēm un krastiem rada nopietnas un ilgstošas ekoloģiskas sekas. Tāpēc kafijas biezumu izmantošana betonā ne tikai samazina organisko atkritumu daudzumu, kas nonāk poligonos, bet arī mazina spiedienu uz dabas resursiem.
Pašlaik pētnieku komanda koncentrējas uz nākamo izaicinājumu – materiāla izturību. Betonam jāspēj izturēt ne tikai lielu spiedienu pirmajās dienās, bet arī gadu desmitiem ilgu salu, atkušņus, vētras un sausumu. Šie testi šobrīd tiek veikti paralēli pētījumiem par citiem videi draudzīgiem materiāliem, piemēram, koksnes atgriezumiem un pārtikas atkritumiem.