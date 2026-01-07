“Viņš mums izmaksā gandrīz 9 miljonus. Vai jūtat prezidenta klātbūtni valstī?” Liepnieks TV raidījuma laikā asi kritizē Rinkēviča darbību 0
TV24 raidījumā “Kārtības rullis” politisko procesu apskatnieks un rakstnieks Jurģis Liepnieks komentēja Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča Jaungada uzrunu, kā arī prezidenta darbu kopumā. Viņa sacītajā izskanēja ne tikai kritika par konkrēto uzrunu, bet arī plašāks jautājums par prezidenta darbību un redzamo klātbūtni valstī laikā, ko pats Liepnieks raksturo kā vienu no sarežģītākajiem kopš neatkarības atjaunošanas.
Liepnieks uzsver, ka Valsts prezidenta pienākumos ietilpst ne tikai formāla amata pildīšana, bet arī noteiktu simbolisku un sabiedrībai nozīmīgu rituālu kvalitatīva izpilde. Viņaprāt, tieši Jaungada uzruna ir viens no šādiem būtiskiem brīžiem, kurā sabiedrība sagaida skaidru vēstījumu, iedvesmu un virzienu.
“Valsts prezidenta darbs ir izpildīt rituālās darbības, piemēram, tautai Jaunajā gadā pateikt kaut ko svarīgu, iedvesmojošu, motivējošu, būtisku, izpildīt šo rituālu kvalitatīvi un labi, nevis virspusēji, rupji un pavirši,” norādīja Liepnieks.
Viņš norāda, ka šoreiz šī uzruna raisījusi nopietnus jautājumus par to, cik pilnvērtīgi prezidents pilda savu lomu un vai sabiedrība vispār izjūt viņa klātbūtni ikdienā.
“Diemžēl mums ir jāsāk uzdot jautājumi par prezidenta atbilstību amatam un to, cik labi viņš tiek galā ar savu darbu, ko viņš vispār dara?” uzsvēra politisko procesu apskatnieks.
Īpaši kritiski Liepnieks vērtē prezidenta lomu pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā, uzsverot, ka Latvija atrodas ārkārtīgi sarežģītā brīdī, kad no valsts augstākajām amatpersonām būtu sagaidāma skaidra pozīcija, līderība un klātbūtne.
Šajā kontekstā viņš uzdeva arī visai skaidru jautājumu par prezidenta amata nepieciešamību vispār, ja sabiedrība nejūt šī amata praktisko pienesumu.
“Kāpēc tad valstī ir prezidents? Varbūt mums nevajag to prezidentu? Mums Saeimas priekšsēdētājs var to visu izdarīt. Ietaupīsim 9 miljonus,” sprieda Lienieks.