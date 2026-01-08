“Un tad sekoja jautājums, kas mani vienkārši paralizēja!” Cilvēki nelaimē zaudē savas mājas, bet sistēma pieprasa no viņiem neiespējamo 0
Kopš traģēdijas Torņakalnā, kad gāzes sprādziena dēļ Bauskas ielas 15 nama iemītnieki ir palikuši bez savām mājām, ir pagājušas jau vairākas dienas. Cilvēkiem ir jācīnās ar sekām, ko šī pēkšņā nelaime atnesusi. Jau tā netaisnības sajūta liek rokām nolaisties, bet brīdī, kad cilvēks paliek bez mājām, bez piekļuves savām mantām un bez drošības sajūtas, no viņa tiek prasīts absurds.
Liktenīgā ēka šobrīd ir vieta, kur saduras divas pasaules – reālā dzīve pret formalitātēm. Dzīve, kurā tu nedrīksti ieiet savās mājās drošības apsvērumu dēļ, un sistēma, kas prasa atgriezt rūteri un uzrādīt čekus.
Šie ir konkrētu cilvēku stāsti par to, kas notiek pēc nelaimes – kad palīdzība būtu visnepieciešamākā, bet pretī stāv automātiskas atbildes un līguma rindkopas. Un tieši šajos brīžos visvairāk sāp nevis materiālie zaudējumi, bet sajūta, ka cilvēcība paliek otrajā plānā.
Labi, ka ir līdzcilvēki, kuri palīdz nelaimē nonākušajiem. Viena no tādām ir Kristīne, kura savā “Facebook” profilā dalījusies par augstākminēto absurdu!
Ar viņas atļauju publicējam viņas pārdomas par realitāti, ar kuru šobrīd jāsaskaras ēkas iedzīvotājiem.
Kristīne raksta (Red. nerediģēts teksts): “BAUSKAS IELA 15. ATVERIET ACIS UZ TO, KAS NOTIEK MŪSU TĒVZEMĒ.
Es vienmēr esmu gribējusi palīdzēt cilvēkiem. Man nav kosmiska alga, lai pabarotu visu pasauli, bet es palīdzu ar to, kas man ir un ko varu. Šobrīd ļoti cieši komunicēju ar vairākiem Bauskas ielas 15 iedzīvotājiem, kuri cieš sprādziena seku dēļ. Un tas, ko es redzu un dzirdu no dažādām instancēm, mani patiesi šokē.
Situācija no reālās dzīves. Dzīvokļa īpašnieks zvana TV un interneta pakalpojumu sniedzējam un godīgi pasaka: Ir notikusi nelaime. Mājā vairs nedrīkst atrasties. Ko darām ar pakalpojumu? Vai var lauzt līgumu?
Atbilde: Jā, protams, bet jums ir jāatgriež tehnika (rūteris un Go3 modems) vai arī jāmaksā sods par aparatūru UN līgumsods.
NOPIETNI? Kā cilvēks šobrīd var tikt pakaļ savam rūterim, ja dzīvoklis atrodas mājā, kurā nedrīkst atrasties? Pēc ilgas situācijas skaidrošanas tiek “panākta” atlaide 50% uz trim mēnešiem. Un pēc tam? Pēc trim mēnešiem rēķins atkal būs pēc līguma punktiem.
Un tad banka. Viena no lielākajām bankām Latvijā. Cilvēks zvana par noslēgto dzīvokļa un iedzīves apdrošināšanu. Atbilde: Lūdzu iesniegt čekus par iedzīvi. ČEKUS, kas atrodas dzīvoklī, kurā šobrīd nav iespējams iekļūt.
Un tad jautājums, kas mani vienkārši paralizēja: Kad bankas darbinieks varētu ierasties apsekot apdrošināto dzīvokli Bauskas ielā 15, lai pārliecinātos, ka cilvēks tiešām nespēj rīkoties ar savu iedzīvi? Atgādinu, sprādziens notika citā dzīvoklī, bet šī dzīvokļa īpašnieks cieš tāpēc, ka māja ir bīstama un tajā nedrīkst atrasties.
Un te visu cieņu BALTA, COMPENSA un citām apdrošināšanām, kuras jau ir sazinājušās ar cilvēkiem un bez gariem lēmumiem sniedz reālu palīdzību.
Bet ir arī apdrošināšanas, kas gaida kaut kādu lēmumu, kurš būs kaut kad- nezin kad. Un tajā pašā laikā vēlas paši pārliecināties, ka cilvēks tiešām netiek savā īpašumā.
Šie nav izdomāti stāsti. Tā ir realitāte šodien, te, Latvijā. Un man ir ļoti spēcīga sajūta šis ir tikai sākums. Un rīt tas var notikt ar jebkuru no mums. Ko tad?”
Sieviete uzsver – cilvēki šobrīd skaita katru centu! Kāpēc nevar nopauzēt pakalpojumus līdz laikam, kad būs skaidrs, kas tālāk notiks ar māju un dzīvokļiem?
Uz ierakstu reaģēja “Swedbank”. Komentāru sadaļā lasāms, ka atstāstītā situācija it kā neatbilst patiesībai.
Bankas pārstāvji rakstīja: “”Swedbank” šobrīd Bauskas ielas mājas gadījumā neprasa klientiem objekta apsekošanu vai čekus. Esam jau proaktīvi sazinājušies ar apdrošinātajiem klientiem par pieejamo atbalstu un izstāstījuši par iespējām, tostarp pagaidu īres dzīvokļa apmaksu līdz 12 mēnešiem vai dzīvokļa kompensāciju, ja māja netiek atjaunota.
Saprotam, ka šis nav ikdienišķs mājokļa apdrošināšanas gadījums, pārzinām visus mūsu apdrošinātos gadījumus šajā lietā un visiem klientiem ir pieejami īpaši nozīmēti speciālistu kontakti.”
Kristīne gan norādīja, ka līdz 5. janvāra vakaram vienīgā informācija, ko varēja saņemt no “Swedbank” bija par to, ka 3 dienu laikā ieradīsies aģents, lai apskatītu dzīvokli. Kā arī – informācija par čekiem arī bijusi bankas sūtītajā ziņā. Tomēr viņa pateicās, ka situācija sāk izskatīties cerīgāk.
Pozitīvi, ka atsevišķas institūcijas un uzņēmumi šajā situācijā ir spējuši rīkoties ātri un cilvēcīgi. Tas parāda, ka empātija un elastība nav neiespējama arī sarežģītos gadījumos.