VIDEO. Priekulē nogāzusies vēja turbīna, sabiedrības reakcija pretrunīga, Melnis jau rīt dosies uz notikuma vietu 21
Bunkas pagastā Dienvidkurzemes novadā svētdien nogāzusies vēja turbīna, aģentūrai LETA apliecināja uzņēmuma SIA “Jaunmiki” īpašnieks Jānis Meisters.
Ap plkst. 8 no rīta saņemta informācija no AS “Sadales tīkls” par elektroenerģijas pārtraukumu, bet pusdienlaikā vēja parka apsaimniekotājs ziņojis, ka viena no turbīnām ir nokritusi. Notikuma vietā nekavējoties atslēgta elektroenerģijas padeve.
Cietušo nav, un objekts patlaban neesot bīstams. Pirmdien no rīta teritoriju plānots norobežot un uzsākt seku novēršanas darbus. Par notikušo informēta Klimata un enerģētikas ministrija (KEM), un tiks veikta apsekošana, skaidroja Meisters.
Viņš lēš, ka turbīna, visticamāk, nogāzusies stiprā vēja dēļ, un par ļaunprātīgu rīcību aizdomu pagaidām nav. Precīzs negadījuma cēlonis vēl tiks noskaidrots.
Vēja parkā atrodas piecas nelielas jaudas turbīnas, katra ar jaudu 200 kilovati, un kopējā parka jauda ir viens megavats. Tās nav jaunas – turbīnas uzstādītas pirms aptuveni 15 gadiem, bet pašreizējais īpašnieks tās iegādājies pirms pieciem līdz sešiem gadiem.
Iepriekš turbīnām bijušas tehniskas problēmas, un tās nav bijušas darba kārtībā. To atjaunošanai būtu nepieciešami ievērojami ieguldījumi, tādēļ nolemts par vēja parka pārdošanu, atzina Meisters. Kā norāda ar vēja parku saistītā uzņēmuma pārstāvis, vienošanās ar potenciālo pircēju bija plānota jau šā gada maijā.
Zaudējumu apmērs patlaban vēl tiek vērtēts.
Klimata un enerģētikas ministrijā (KEM) aģentūru LETA svētdienas vakarā informēja, ka tā ir saņēmusi informāciju, ka viens no senākiem Latvijas vēja parkiem Priekulē, Dienvidkurzemes novadā, kurā ir piecas turbīnas, pirmšķietami cietis šīs nedēļas nogales vētrā un viena no turbīnām nogāzās.
Arī KEM uzsver, ka šobrīd vēl tiek veikta apstākļu noskaidrošana.
KEM pārstāvji norāda, ka ir sazinājušies ar parka pašreizējo īpašnieku, kurš informēja, ka teritorijas sakopšanas darbi sākti nekavējoties pēc notikušā. Arī ministrijā apliecina, ka negadījumā nav cietušo, kā arī nav saņemta informācija par trešo personu īpašumu bojājumiem.
Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS) pirmdien, 27. aprīlī, kopā ar “Sadales tīkla” un Būvniecības valsts kontroles biroja ekspertiem dosies uz notikuma vietu, lai izvērtētu situāciju klātienē. Tāpat KEM sazināsies ar turbīnu ražotāju “Vestas”, lai nodrošinātu neatkarīgu ekspertīzi.
“KEM turpinās ciešu sadarbību ar parka pārstāvjiem, lai nodrošinātu, ka negadījuma vieta nerada riskus apkārtējai sabiedrībai, kā arī lai izvērtētu nepieciešamos pasākumus līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē,” norāda ministrijā.
KEM arī skaidro, ka šīs turbīnas pēdējo vairāk nekā gadu nedarbojas un vēja parks elektroenerģiju neražoja. Arī elektroapgāde nav tikusi traucēta.
Vienlaikus “Sadales tīkls” informē, ka sadales elektroinfrastruktūra nav cietusi un nepastāv elektrodrošības riski sabiedrībai.
Kā liecina “Firmas.lv” informācija, SIA “Jaunmiki” pilnībā pieder Meisteram. Uzņēmums reģistrēts 2012. gadā. Tā pamatkapitāls ir 3000 eiro. 2024. gadā tas strādājis ar 14 357 eiro apgrozījumu un 19 018 eiro zaudējumiem. Uzņēmuma finanšu dati par 2025. gadu nav pieejami.
Ar šo informāciju dalījies soctīklos konts ar nosaukumu “Drosme dalīt” un deputāts Edmunds Zivtiņš.
Daļa komentētāju vēja radītos postījumus uztver pat ar zināmu atvieglojumu vai cinismu. “Žēl, ka nenokrita kādam epurātam uz mājas jumta,” raksta kāda lietotāja, savukārt cita piebilst: “Lai viņi visi izpūstu.” Arī vēl kāds komentētājs norāda, ka “beidzot tiešām laba ziņa”, kas liecina par sabiedrības nogurumu no vēja turbīnu jautājuma.
Tikmēr citi cenšas situāciju skatīt pragmatiskāk. Kāds uzsver, ka koki mežā krīt biežāk nekā turbīnas un notikušais neesot nekāda traģēdija, piebilstot, ka bojājumus segs apdrošināšana un nākotnē tiks uzstādītas izturīgākas konstrukcijas. Līdzīgu nostāju pauž arī komentētāji, kuri uzskata, ka šādi gadījumi ir daļa no attīstības procesa un no kļūdām ir jāmācās.
Diskusijā iezīmējas arī plašāks sabiedrības neapmierinātības fons. Daži lietotāji kritizē valsts un pašvaldību darbu, norādot uz nekoptām teritorijām, aizaugušiem grāvjiem un vispārēju nolaidību. “Visi tā uztraucas par dabas ainavu, bet kurš no bļāvējiem ir ko devis ainavas uzlabošanai?” retoriski jautā viens no komentētājiem.
Neiztrūkst arī ironijas un folkloras pieskaņas. Kāda lietotāja citē dziesmu: “Ja pūt, lai izpūst viss, mums paliek nagu laka un lūpu zīmulis,” kamēr citi joko par elektrības cenām un iespējamo deficītu, ja infrastruktūra tiks bojāta. “Tad jau biržā cena būs augšā!” raksta kāds komentētājs.
Atsevišķi viedokļi kļūst arī politiski un pat konspiratīvi, pieskaroties enerģētikas neatkarības jautājumiem un kritizējot zaļo politiku. Tajā pašā laikā citi aicina uz mieru un loģisku skatījumu, uzsverot, ka līdzīgi negadījumi notiek dažādās nozarēs un tie automātiski nenozīmē, ka visa sistēma ir jāapšauba.
Jau ziņots, ka šodien jūras piekrastes tuvumā vējš brāzmās pastiprinājies līdz 23 metriem sekundē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā operatīvā informācija.
Ventspilī ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniedzis 23 metrus sekundē, Kolkā – 19 metrus sekundē, Mērsragā un Pāvilostā 17 metrus sekundē, bet Liepājā 16 metrus sekundē. Ainažos novērotas vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē
Rīgā vējš brāzmās pūš ar ātrumu 17 līdz 18 metri sekundē.
Arī valsts austrumu daļā vējš brāzmās vietām sasniedzis 15 līdz 16 metrus sekundē.
Kā novēroja aģentūra LETA, vietām Zemgalē svētdienas rītā puteņoja, bet sniegs ātri nokusa. Sinoptiķu apkopotā informācija liecina, ka svētdienas rītā sniegs bijis manīts arī novērojumu stacijās Alūksnē, Bauskā, Jelgavā, Kolkā, Stendē un Ventspilī.
Kā vēstīts, svētdien teritorijas lielākajā daļā vismaz kādā brīdī gaidāmi nokrišņi, pārsvarā slapja sniega un lietus formā, tomēr ik pa brīdim uzspīdēs arī saule, prognozē sinoptiķi.
Saglabāsies brāzmains ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, kas dienas iesākumā daļā Kurzemes piekrastes sasniegs ātrumu līdz 25 metriem sekundē, kur spēkā oranžās pakāpes brīdinājums. Oranžais brīdinājums par spēcīgām vēja brāzmām ir spēkā jūras piekrastes zonā – Ventspils, Pāvilostas pusē -, pārējā Latvijas teritorijā – dzeltenais brīdinājums. Daļa Latgales un Vidzemes gan nav dzeltenā brīdinājuma zonā.
Vējš pakāpeniski sāks pierimt svētdien vakarā.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien nebūs augstāka par +4…+8 grādiem.
Saistībā ar prognozēto spēcīgo vēju AS “Sadales tīkls” un VAS “Latvijas dzelzceļš” sestdien vēstīja, ka paaugstina operatīvo gatavību.
Savukārt Rīgas pašvaldībā spēcīgā vēja dēļ aicinājusi rīdziniekus neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas, aģentūru LETA informēja Rīgas pašvaldībā.
Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.