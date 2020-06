Foto: ekrānuzņēmums no raidījuma “Degpunktā”

Kāds jauns pāris no Vecmīlgrāvja lūdz atsaukties aculieciniekus, kas redzēja vai ko zina par zādzību no daudzdzīvokļu ēkas pagraba Sniega ielā. Par spīti ieejas durvīm ar kodu un slēdzamu kāpņu telpu, kāds vīrietis pamanījās izzagt no pieliekamā vairākas vērtīgas mantas. Video kameras fiksēja daļu no garnadža sejas, kas, iespējams, var palīdzēt viņu identificēt, vēsta raidījums “Degpunktā”.

Vairāki Vecmīlgrāvja iedzīvotāji sociālajos tīklos pēdējo pāris dienu laikā ziņo, ka no ēku kāpņu telpām izzagti velosipēdi. Vietējie brīdina, ka apkaimē uzdarbojas vīrietis, kuram arī slēgts pagrabs nerada nekādus šķēršļus.

Vietējais iedzīvotājs Raivo stāsta, ka vienā no Sniega ielas namiem video novērošanas kamera piefiksējusi garnadzi darbībā.

Raidījuma “Degpunktā” sižets:

Valsts policijā raidījumam “Degpunktā” atklāj, ka iesniegumi par zagtiem velosipēdiem jau piepildījuši biroja galda virsmu – maijā vien nozagti kopā 300 velosipēdu. Zagļi kļūst arvien izveicīgāki, un iedzīvotājiem ir grūti nosargāt savu īpašumu pat ar kvalitatīvām slēdzenēm.

Raivo un citi Sniega ielas trešā nama iedzīvotāji lūdz atsaukties cilvēkus, kas pēc bildēm atpazīst nozagtos transportlīdzekļus un zina to atrašanās vietu. Ja kādam ir informācija par paša garnadža personas datiem, informāciju var sniegt policijai pa tālruni 110.