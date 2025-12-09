“Veselības ministrs mūs nedzird!” Sīviņš brīdina par dzīvību glābjošu zāļu trūkumu onkoloģijas pacientiem 0
Armands Sīviņš, RAKUS Latvijas Onkoloģijas centra Onkoķirurģijas klīnikas vadītājs, viesojoties TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu, norādīja, ka uz papīra Latvijā tiek piešķirti miljoni onkoloģisko pacientu ārstēšanai, taču tas ir krietni par maz – Latvija ir priekšpēdējā vietā Eiropā.
“Pašreizējā veselības ministra viens no jājamzirdziņiem ir medikamenti, medikamentu pieejamība, bet, ja runa ir par dārgajiem medikamentiem, tad viņš mūs nedzird. Vai arī ir atbilde, ka naudas nav – meklēsim, gaidīsim,” sacīja Sīviņš.
“It kā uz papīra Latvijas onkoloģiskajiem pacientiem piešķirti miljoni – 20 vai cik, bet tas ir krietni par maz. Mēs esam priekšpēdējā vietā Eiropā.
Tagad jādomā arī par to, vai nākamgad maz pietiks līdzekļu, lai apmaksātu arī neinovatīvo, jau apstiprināto medikamentu iegādi.
Diemžēl tā mūsdienu realitāte ir tāda, ka onkoloģiskās slimības, to izplatība pieaug ar katru gadu, bet šos te pacientus izdodas ārstēt ar daudz labākiem rezultātiem – viņi dzīvo daudz ilgāk, daudzi dzīvo tik ilgi, kamēr saņem terapiju. Ja šiem pacientiem pietrūks līdzekļu, nu, tad viņi nedzīvos,” norādīja Sīviņš.