“Kremlis pats sev sagādās katastrofu!” Z blogere Latiniņa brīdina par “melno gulbi”, kas var mainīt karu 0

21:01, 17. marts 2026
Krievijas blogere un komentētāja Jūlija Latiniņa asi kritizējusi Kremļa kursu uz stingru interneta kontroli, brīdinot par nopietnām sekām pašai Krievijai.

VIDEO. “Lūdzu, lūdzu, nezvaniet policijai!” Latvieši saviem spēkiem Rīgā aiztur indieti, kurš izmanto 14 gadus jaunu meiteni 135
Tiek ziņots par sprādzienu – vien dažu desmitu kilometru attālumā no Latvijas un Igaunijas
“Sajūta, ka banka izdomāja jaunu veidu, kā “uzvārīties” uz klientu rēķina!” Paula nepatīkami pārsteigta par “mistisku” “Swedbank” pakalpojumu 89
Viņa norāda, ka plāni par pilnīgu interneta ierobežošanu un tā saukto “balto sarakstu” ieviešanu – kur pieejamas tikai atļautas vietnes – var kļūt par tā dēvēto “melno gulbi”, proti, negaidītu un smagu triecienu valstij.

“Šāds lēmums var atsaukties pat uz Krievijas spēju turpināt karu,” uzsver Latiniņa.

“Vai tiešām mums jādomā algoritmi dunduku vietā?” Cilvēki spļauj zilas ugunis pār valsts centieniem mainīt deklarēšanās sistēmu Latvijā
“Klients bija neapmierināts, jo jūra bija par zilu” – sieviete, kura strādā uz jahtām, atklāj bagātnieku dīvainākās kaprīzes
Situācija saasinās: ASV ar aviobumbām mēģina atbloķēt kritiski svarīgo Hormuza šaurumu

Pēc viņas teiktā, Krievijā pēdējos gados izveidojusies nozīmīga digitālā ekonomika, kuru veidojuši uzņēmēji, satura veidotāji un lietotāji bez tiešas valsts līdzdalības. Tieši šis sektors palīdzējis uzturēt ekonomiku un nodrošināt ienākumus pat kara apstākļos.

Tomēr, ieviešot stingrus ierobežojumus, šī sistēma var tikt iznīcināta. Tā vietā valsts iegūtu dārgu un neefektīvu infrastruktūru, kas nespēj radīt ne kvalitatīvu produktu, ne stabilu ekonomisko ieguvumu.

Latiniņa uzskata, ka šāds solis var kļūt par nopietnu pašas Krievijas vājuma faktoru laikā, kad valsts jau saskaras ar ekonomiskiem un militāriem izaicinājumiem.

Ložmetēji pie Kremļa un izslēgts internets: Maskava teju vai iebarikādējas, novēršoties no pārējās Krievijas
Tiek ziņots par sprādzienu – vien dažu desmitu kilometru attālumā no Latvijas un Igaunijas
Šoigu atzīst fiasko: Putina “demilitarizācija” izgāzusies – pat Urālos vairs nav droši
