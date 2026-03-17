"Kremlis pats sev sagādās katastrofu!" Z blogere Latiniņa brīdina par "melno gulbi", kas var mainīt karu
Krievijas blogere un komentētāja Jūlija Latiniņa asi kritizējusi Kremļa kursu uz stingru interneta kontroli, brīdinot par nopietnām sekām pašai Krievijai.
Viņa norāda, ka plāni par pilnīgu interneta ierobežošanu un tā saukto “balto sarakstu” ieviešanu – kur pieejamas tikai atļautas vietnes – var kļūt par tā dēvēto “melno gulbi”, proti, negaidītu un smagu triecienu valstij.
“Šāds lēmums var atsaukties pat uz Krievijas spēju turpināt karu,” uzsver Latiniņa.
Pēc viņas teiktā, Krievijā pēdējos gados izveidojusies nozīmīga digitālā ekonomika, kuru veidojuši uzņēmēji, satura veidotāji un lietotāji bez tiešas valsts līdzdalības. Tieši šis sektors palīdzējis uzturēt ekonomiku un nodrošināt ienākumus pat kara apstākļos.
Tomēr, ieviešot stingrus ierobežojumus, šī sistēma var tikt iznīcināta. Tā vietā valsts iegūtu dārgu un neefektīvu infrastruktūru, kas nespēj radīt ne kvalitatīvu produktu, ne stabilu ekonomisko ieguvumu.
Latiniņa uzskata, ka šāds solis var kļūt par nopietnu pašas Krievijas vājuma faktoru laikā, kad valsts jau saskaras ar ekonomiskiem un militāriem izaicinājumiem.