Kas notiks Krievijā, ja Putins rīt beigs karu Ukrainā? Politikas analītiķis pārsteidz ar negaidītām atklāsmēm
Krievijas iedzīvotāji neko neizlemj un neko neietekmē, tāpēc Putins var mierīgi runāt un darīt jebko, paziņoja ukraiņu publicists un politikas analtīķis Vitālijs Portņikovs. Viņaprāt, Kremļa vadītājs jebkurā dienā var paziņot, ka nolēmis izbeigt karu Ukrainā, bet tas neko nemainīs pašā Krievijā.
Savu skatījumu uz situāciju Krievijā publicists pauda intervijā YouTube kanālam “Балючі теми”. Tāpat politikas analītiķis izklāstīja argumentus, kāpēc Putins neuzbruks Eiropai.
“Ja Putins ieņems Ukrainu, viņam tāpat būs kontrole pār Eiropu. Igaunijas ieņemšana neko neatrisinās. Kāpēc ieņemt Igauniju? Tas ir risks. Kāpēc iet pa aizmugures durvīm tur, kur var ieiet pa galvenajām? Jūs teiksiet Putinam, ka pa galvenajām neizdodas, bet viņš tā nedomā. Ja viņš tā domātu, viņš jau sen būtu beidzis šo karu,” viņš uzsvēra.
“Putins, atšķirībā no Trampa, var izbeigt šo karu. Trampam nav ‘hronometra’. Ja Putins beigs karu, situācija Krievijā paliks tāda pati kā tagad. Tie ir ukraiņu izdomājumi. Nekas nemainīsies.
Rīt Putins var iznākt ekrānā un pateikt, ka ‘speciālās militārās operācijas’ mērķi ir sasniegti, Ukrainas militārais potenciāls ir iznīcināts, ka tā tuvāko 30 gadu laikā nevienam nedraudēs, ka viņš ir vienojies ar ASV, ka Savienotās Valstis nekad nepieļaus Ukrainas uzņemšanu NATO, un tas viss būs ‘patiesība’, jo viņš var vienoties ar Trampu par visu to pat bez mūsu piekrišanas.
No Krievijas sabiedrības viedokļa Putins var darīt jebko, jo Krievijas sabiedrība šajā stāstā nav rīcībspējīgs subjekts,” savu viedokli pauda Portņikovs.